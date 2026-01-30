IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Река Крумовица прелива, нивото на водата достига моста

В района на Крумовград продължава да вали

30.01.2026 | 07:12 ч. 0
СНИМКА: Фейсбук/Група на Крумовград

Заради обилния валеж, нивото на река Крумовица в Крумовград отново се е покачило. Към момента продължава да вали, а според информация на дежурния в Общинската спасителна служба, остават 3 метра докато водата стигне до нивото на моста, съобщи БНР. 

В началото на януари заради проливни дъждове река Крумовица преля и нанесе щети по инфраструктурата на града и общината. Тогава пороите наводниха пътища и жилищни сгради, както и повишиха сериозно нивото на реките, които заляха земеделски площи, а над 20 населени места останаха без питейна вода. 

Обилните валежи откъснаха от света и живеещите в село Зиморница, тъй като откъснаха единственият мост, свързващ ги със село Гривка, а кметът на общината обяви бедствено положение.

