Божанов след заявените рокади в листите: ПП-ДБ трябва да работи без ултиматум

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ, посочи, че след заявените рокади в листите на ПП-ДБ: Коалицията трябва да работи без ултиматум.

На въпрос от журналисти относно позицията на Асен Василев, председател на „Продължаваме промяната“, че Явор Божанков и Даниел Лорер не следва да бъдат в листите на коалицията ПП – ДБ, Божанов посочи, че въпроси за листи и коалиционни преговори могат единствено лидерите да коментират.

Припомняме, че от ПП вече обявиха, че Божанков и Даниел Лорер няма да бъдат част от листите за предстоящия парламентарен вот.

"Нашата коалиция има огромен дълг към протеста и към избиралите. Ние трябва да им представим максимално силна програма и листи, които да отговарят на очакванията, които те ни поставиха през декември. Затова коалицията трябва да работи правилно. Трябва да работи добре. Това не може да стане с ултиматуми", заяви Божанов.

На 28 януари Божанов заяви, че не смята, че трябва да бъдат изключвани хора автоматично от листите. По отношение на Даниел Лорер и Явор Божанков ("Продължаваме промяната") смятаме, че хора, които са заемали ясни позиции, макар и да противоречат на позицията на мнозинството, не можем автоматично да ги изключим от листите, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

Решението на нашия Национален съвет е да се явим в коалиция на изборите, разговори за листите не са започвали, допълни тогава Божанов.

На 24 януари Националният съвет на "Продължаваме Промяната" (ПП) даде мандат на Изпълнителния съвет на партията да сключи коалиционно споразумение с формациите от "Демократична България" (ДБ) за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Междувременно стана ясно, че в листите няма да попадне и Кирил Петков и Лена Бориславова. Петков категорично отрече, че има чистка в "Продължаваме промяната" и ще продължи да работи за идеите на партията. Бориславова пък обяви, че ще работи по нов проект без да уточнява какъв ще е той. Петков отрече да стягат нова партия с Бориславова.