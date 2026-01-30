Пчеларство, планински водач... 6 нови професии ще бъдат обявени за защитени

6 нови професии, изучавани в български училища, ще бъдат обявени за защитени. Това предвижда проектът на нов списък на защитените от държавата професии за тази и следващата учебни години.

Защитеният статут дава възможност за допълнително финансиране и гаранции, че при по-малък брой ученици няма да се закриват паралелки.

Предложенията на междуведомствената комисия към просветното министерство са в списъка наред с железопътната техника, пчеларството, планинския водач, ръководителя движение и производството на месни и рибни продукти, също и приложните изкуства, художествената дърворезба, керамиката, художествената тъкан и иконописта.

В интервю за предаването "Хоризонт до обед" Нина Донковска, заместник-директор на Националното училище по приложни изкуства "Проф. Венко Колев" в Троян, обясни:

"Нашето училище присъства в този списък. Една от целите да бъде включено в тези защитени специалности е да бъде опазена традицията, която нашето училище развива и пази като традиция на Троянския регион, който е регион, известен със своята керамика".

Тя изтъкна, че това е единственото училище в България, в което професионално се преподава специалността "Художествена керамика".

Училището е мост между традицията и развитието на съвременната керамика, подчерта Донковска и посочи, че в момента там учат 172-ма ученика.

В списъка със защитените специалности се добавя и цялото професионално направление "Металургия". Причината е, че има недостиг на кадри.

Секторът реализира между 10 и 15% от брутния продукт на страната и то с малко предприятия, отбеляза пред БНР председателят на Българската асоциация на металургичната индустрия Никола Рангелов.

Според него включването на цялото професионално направление към защитените специалности е много добра стъпка.

"България не е редно да се деиндустриализира, а да върви напред", обясни той.

По думите му в направлението учат около 250 души. Рангелов потвърди, че има остър недостиг на такива кадри.

Преди години Европа беше водеща сила в металургично отношение, коментира също той и добави обаче, че сега "нещата са трагични". Той отбеляза, че имаме исторически спад на производството на черни метали. По думите му в България се внася изключително голямо количество метал от трети страни за сметка на нашите производители. Поне 30% се внася по нерегламентиран начин, обяви още Рангелов.