Борисов: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО

Лидерът на ГЕРБ разговаря с Урсула фон дер Лайен

31.01.2026 | 11:35 ч. 32
Снимка: фейсбук

България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО. В това уверих председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен по време на разговор в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб, написа лидерът на партията Бойко Борисов в профила си във фейсбук. 

Страната ни винаги е работила за повишаването на конкурентоспособността на Европа и нейната сигурност. В този контекст информирах председателя на ЕК за процеса по изграждането на стратегическия военнопромишлен завод между „Райнметал” и България на територията на страната ни. В него ще бъдат разкрити над 1000 нови работни места, а в производството ще си дадат среща германското ноухау и традициите и стандартите на българската военна индустрия, допълва лидерът на ГЕРБ. 

Бойко Борисов участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП), който се провежда в Загреб (Хърватия), съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ. 

Лидерът на ГЕРБ разговаря вчера с председателя на Европейската народна партия Мнфред Вебер. В разговора Борисов подкрепи позицията на ЕНП, че ЕС трябва спешно да изгради реални европейски отбранителни способности до 2030 г., в тясно сътрудничество с НАТО, припомня БТА. 

 

 

Бойко Борисов Урсула фон дер Лайен ЕНП
