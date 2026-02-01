IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
До 15 см е снегът по проходите в Смолянско, няма ограничения по пътищата

Ски зоната работи с пълен с пълен капацитет

01.02.2026 | 09:48 ч. Обновена: 01.02.2026 | 10:05 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

До 10-15 см е снежната покривка по най-високите части и проходите "Превала“, "Пампорово“ и "Рожен“ в област Смолян, съобщи за ФОКУС дежурният в Областно пътно управление – Смолян. Времето е облачно, с валежи от сняг на местата с по-висока надморска височина.

Пътищата са заснежени и заледени на места, но се почистват и обработват от 41 машини, които са на терен.

Няма въведени ограничения по пътищата, всички са проходими при зимни условия. Не са постъпвали и сигнали за инциденти по републиканската пътна мрежа в област Смолян, казаха още от Пътната служба.

Слаб сняг вали в Пампорово, температурата в курорта е минус 5 градуса. Снежната покривка е 30 см. Ски зоната работи с пълен с пълен капацитет, а в курорта има много туристи по време на междусрочната ваканция.

Очаква се снеговалежите днес да продължат в голяма част от страната, като най-значителни ще са Родопите, прогнозират от НИМХ.

смолянско сняг почистени ски писти
