Ремонт на магистрала "Тракия" край Стара Загора

Ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Бургас

27.05.2026 | 06:15 ч. 1
Снимка БГНЕС

От днес - 27 май до 30 май /събота/, между 7 ч. и 20 ч., поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 218-ми и 229-ти км на АМ "Тракия“ в посока Бургас.

Временната организация е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция.

Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

