Напрежението ескалира, РИОСВ с положителна оценка за кариерата край Балван

Кариера за добив на варовик край великотърновското село Балван се оказа повод за граждански протести и съпротива на институции. Напрежението сред жители на Велико Търново и селата ескалира след като екоинспекцията даде положително становище по доклада за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното намерение.

Жители на Балван, на съседни села и на Велико Търново се съпротивяват на реализирането на проекта заради очакваните екологични последици.

Исканията им са незабавно инвестиционното намерение да бъде прекратено, понеже тази кариера ще увреди здравето и живота на хората на община Велико Търново.

Кметовете срещу бъдещата кариера

"Вследствие на тези взривове, гераните ще пресъхнат- това се е случило 77ма година - югозападната част на селото е останала без вода, вследствие земетресението във Вранча", припомни кметът на Балван Недьо Недев.

"Ако тази кариера влезе в ход, всички хора ще почнат да си продават имотите. Аз сигурно ще съм първия, който ще си продам имота и ще се преместя на друго място да живея, защото този прах, който ще го дишаме...ние бавно и полека загиваме", заяви Андрей Явашев, кметският наместник село Момин Сбор.

Няма човек, който да е съгласен с това инвестиционно намерение, категоричен е кметът на село Беляковец - Албена Беренска.

Експерти също предупреждават за сериозен риск за водите и почвите в карстовия район.

"Ще има директна заплаха за повърхностните и подпочвените води - плитките подпочвени води, които излизат в близките карстови извори", предупреди спелеологът Евгени Коев.

Още през лятото Общинският съвет във Велико Търново прие протестна декларация срещу проекта, а преди дни упълномощи кмета на общината да обжалва решението на РИОСВ, с което се дава ход на изграждането на кариерата.

"Аз като представител на община Велико Търново по време на двете заседания на експертния съвет внесох отрицателни становища", заяви Зорница Кънчева.

От РИОСВ заявиха за Bulgaria ON AIR, че процедурите по доклада за ОВОС са преминали през всички законови етапи и са съгласувани с компетентните институции.

В позиция инвеститорът посочва, че положителното становище на РИОСВ е доказателство, че инвестиционното намерение отговаря на всички изисквания на българското и европейското законодателство. Гражданските организации и жителите на района пък се заканват, че са готови да блокират всички главни пътни артерии в страната в знак на протест.

Вижте повече в репортажа.