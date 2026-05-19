"Възраждане": ПБ нарушава принципите на парламентарната демокрация

"От “Прогресивна България” са внесени и вероятно ще бъдат приети чрез силата на мнозинството на тази парламентарна група предложения за сериозни промени в начина, по който работеше досега парламентът според неговия Правилник за организацията и дейността му. С направените от тях предложения се нарушават принципите на парламентарната демокрация", казва Петър Петров от "Възраждане", цитиран от пресцентъра на партията.

Според депутата се орязва парламентарният контрол с премахване възможността за искания до държавни и местни органи за предоставяне на информация, документи и данни. Предвижда се да отпадне и 14-дневният срок за отговор до народните представители.

"С това грубо се нарушава както публичността и прозрачността на държавното управление, така и конституционно уреденият парламентарен контрол върху изпълнителната власт. Наред с това от “Прогресивна България” премахват и контрола върху липсата на отговор от членовете на Министерския съвет до депутатите", посочва Петров.

"Със скъсяване три пъти на минималните срокове в правилника се бетонира досегашната порочна практика на ГЕРБ и ДПС да разглеждат на пожар - "от днес за утре" - в комисии и в пленарна зала законопроекти и проекти на решения, без време за становища и без участие на заинтересованите страни", коментира депутатът.

Намалява от седем на три дни срокът в процедурите по избор на регулаторни и контролни органи, с което се продължава досегашната практика на ГЕРБ и ДПС за "скоростно избиране" на "правилните кандидати", без адекватно време за реакция и отношение от народните представители и от обществеността, пише още в съобщението.

"Законопроектите, уреждащи една и съща материя, но внесени от различни парламентарни групи, вече може и да не бъдат разглеждани заедно с решение на мнозинството на комисията (“Прогресивна България” има мнозинство във всички комисии). Това ще позволи поставянето „на трупчета“ на законопроектите, внасяни от опозицията", заявяват от "Възраждане".

Предвижда се двойно да се намали времето за изказвания в пленарната зала, като репликите се съкращават от две на една минута, всички процедури - от две на минута, дупликата вече не е три, а две минути, а времето за изказване на второ гласуване се реже от пет на три и само по един текст.

"Тези промени грубо ограничават конституционното право на народните представители да се изказват и участват в законодателната дейност на парламента. С абсурдно предложение ПБ също така вече забраняват реплика на несъгласие, към изказващ се от същата парламентарна група", пише в позицията.

Занапред председателят на парламента ще може да внася „на килограм“ извънредни точки в дневния ред на парламента, без да се провежда предварителен председателски съвет, отпада и задължението на председателя за месечни координационни срещи с председателите на комисии, което показва неуважение към опозицията, посочва Петър Петров.

Сред предложенията на мнозинството, по думите му, е и премахване на досегашната забрана председателят на парламента едновременно да се изказва и да ръководи обсъждането и гласуването по съответната точка.

Миналата седмица на първото заседание на временната комисия по правилника председателят ѝ Димитър Здравков( "Прогресивна България") коментира, че общото разбиране е, че настоящият правилник служи за основа и може да бъде окачествен като проект за нов правилник. Нямаме амбицията, предвид по-тежките задачи, които обществото очаква да решим, да правим изцяло нов правилник, посочи той. Здравков каза още, че срокът за приемане на предложения е до 18 май и вече има постъпили такива от външни организации и лица.