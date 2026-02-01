Запрянов: Удълженият бюджет не осигурява средства за модернизация на армията

Модернизацията на Българската армия не е спряла, но в удължения бюджет не са осигурени средствата за 2026 г., които трябва да разходваме за заплащане на текущите проекти, заяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов пред bTV.

Той посочи, че в редовния бюджет, който е трябвало да се приеме, е имало заделени средства за вторите осем самолета F-16, за бойните машини „Страйкър“, за „Ирис“ системата и за корабите, но в удължения бюджет тези пари ги няма. Запрянов коментира, че проектите по модернизация ще трябва да се предоговарят, за да се отложат във времето сроковете за плащане.

Министърът съобщи, че на 12 февруари Съветът на Европейския съюз ще утвърди нашия национален план по механизма SAFE и на още седем държави. Ние сме първите осем държави, които ще бъдем одобрени и незабавно след това другите членки ще започнат да сключват заемни споразумения с Европейската комисия. Тези пари трябва да дойдат под формата на заем, това обаче не го разрешава удължителният бюджет, посочи министърът.

Корабът, който превозва първата бройка бойни машини „Страйкър“, вече е на път за България, каза Атанас Запрянов. Този месец този кораб ще пристигне. Машините ще бъдат транспортирани до Велико Търново, в завод „Ивайло“. Освен бойните машини там има и друга техника, спомагателна, по отношение на договора, допълни той. Договорът вече се изпълнява, машините идват и ние трябва да правим и плащанията, отбеляза Запрянов. По думите му тези пари трябва да се включат в бюджета за 2026 г. от новото политическо правителство и новия парламент.

Относно претенциите на САЩ към Гренландия, Атанас Запянов коментира, че това създава криза в НАТО. По думите му, не за първи път в 76-годишната история на алианса има такива кризисни ситуации. В случая имаме територия на алианса. Американската страна е силно притеснена за сигурността на Гренландия. От друга страна, алиансът пък прави всичко възможно да повиши тази сигурност, посочи той. Затова приветстваме започнатите разговори между Дания, Гренландия и Съединените щати, каза министър Запрянов и добави, че този въпрос се разглежда и вътрешно в НАТО. Според него този кризисен момент върви в правилна посока – на разговори. Всички икономически интереси, интереси на сигурността могат да бъдат решени чрез договаряне, смята той. НАТО трябва да увеличи своята сигурност и принос в арктическия регион, включително и Гренландия, и това вече е официално заявено и от страните членки, че сме готови да го направим, каза Атанас Запрянов.