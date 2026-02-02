Записи и от втори салон в Бургас в сайтове с порнографско съдържание

Разраства се скандалът с поставени видеокамери в салони за лазерна епилация в Бургас и сниманите голи клиенти по време на процедури. Записи от второ козметично студио - този път в комплекс „Меден рудник”, са били открити от потърпевши клиенти в сайтове със съдържание за възрастни. Клиентите на салона са видели камерите в стаите за процедури, но помислили, че са там с цел охрана и да не се допускат кражби. Но видеонаблюдението било е помещения, в които жените се събличали голи.

Сред заснетите посетители в салоните за красота са редица публични личности, непълнолетни момичета и дори бременна жена. А разпространените видеа се оказаха в над 10 платени сайта с порнографско съдържание.

Районният прокурор на Бургас Мария Маркова заяви пред Нова телевизия, че се извършват проверки в спешен порядък на постъпилите множество сигнали от лица, които са се разпознали като жертви на случващото се в този салон и разпространението на снимки и кадри в интернет. Тя подчерта, че през почивните дни е проведена работна среща съвместно с окръжния прокурор, наблюдаващите прокурори, както и с представители на ОДМВР-Бургас.

„Информацията за втория салон с изтекли кадри получихме през изминалата нощ. Предстои днес да проучим дали има връзка между двете студия и кое е лицето, което генерира кадрите с интимно съдържание”, подчерта Маркова. Тя допълни, че към момента няма задържан по случая.

Прокурорът обясни, че предвиденото от законодателя наказание за разпространение на порнографски материали е лишаване от свобода до една година или глоба от 1000 до 3000 лева. „При квалифицирани случаи наказанието може да достигне до две години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 3000 лева. Ако се касае за снимки на лица под 16-годишна възраст, съответно наказателната отговорност е по-голяма”, посочи Маркова.

На част от изтеклите кадри в интернет пространството има и малолетни и непълнолетни момичета. Най-малкото момиче е на 15-години, а последните качени кадри от салоните за лазерна епилация са от януари тази година.

Вълна от потърпевши жени потърсиха МВР и прокуратурата, след като откриха свои видеа в повече от десетина платени сайта с порнографско съдържание - докато са голи по време на козметична процедура. Оказва се, че скитите камери са били две, в две различни помещения на студио за лазерна епилация в центъра на Бургас, за което разказахме преди дни.

„След излъчването на репортажа се оказа, че засегнатите лица са стотици. Тези записи, направени в това студио със скрити камери, са разпространени в десетки порно сайтове, а не само в Telegram група, както беше първоначално известно”, обясни адвокат Росен Диев, защитник на пострадали.

Достъпът до тези сайтове се оказва платен, а в някои дори се иска регистрация на потребител. Клиповете на различни жени са качвани в интернет пространството от 2020 година до ноември миналата година.

„Всичко това води до извода, че дейността, която се е извършвала в салона, на практика се явява като паралелна и прикрита зад законния бизнес по извършване на процедури по епилация. Предполагам, че са гледани тези клипове на най-различни хора десетки или стотици хиляди пъти. И всеки може да си направи елементарната сметка, ако те са заплащани по 30 евро, за какви суми става въпрос от тази незаконна дейност, които са акумулирали виновните лица”, посочват адвокатът.

Сред записаните в салона за епилация са съдийка, прокурор, няколко служители на НАП-Бургас, общински съветник, журналисти, дъщери на областен управител, полицай и публични личности. Няколко от момичетата са на 16 и на 17 години, а след записаните е и бременна жена, която е в шок от видяното. Командирован екип на Комисията за защита на личните данни вече е съставил акт на салона за красота, а бургаската Районна прокуратура и районните управления на МВР продължават да получават сигнали от пострадали. Според юристите предлаганото писмено информирано съгласие на посетителите в салона далеч не е оправдание за незаконно поставените камери за видеонаблюдение в помещенията, където хората са голи.

„Няма нито правна, нито житейска логика да се дава информирано съгласие за заснемане със скрита камера на събличащи се и разголени хора. Това, което се застъпва като защитна теза в публичното пространство, е абсурдно”, категоричен е Диев.

Още днес, в първия работен ден от седмицата десетки жени запазили час за епилация ще потърсят своите пари обратно и ще отложат часовете си за процедури. А салонът продължава да работи.

„Законът за защита на личните данни е другият нормативен акт, който гарантира неприкосновеност на личните данни. Съществува Европейски регламент за защита на личните данни, съществува текст в Конституцията на Република България, съществуват текстове в Наказателния кодекс, чиито нарушаване е въздигнато в престъпление”, припомня защитникът.

Разпитите по случая ще продължат и днес.