Тръмп: САЩ ще работят заедно с Иран и ще обсъдят митата и санкциите

Съединените щати ще работят в тясно сътрудничество с Иран, който е преминал през „смяна на режима“, като също ще водят преговори с Техеран за облекчаване на митата и санкциите, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, след като обяви двуседмичното прекратяване на огъня, предаде Ройтерс.

„Ние обсъждаме и ще продължим да обсъждаме облекчаването на митата и санкциите с Иран“, заяви Тръмп в публикация в социалните медии.

Тръмп също заяви, че държавите, които дават оръжия на Иран, ще плащат 50% мито върху износа си към САЩ.

Водят се дискусии за преговори на живо, но нищо не е окончателно, докато президентът на САЩ или Белият дом не направят изявление, каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит, след като беше обявено споразумението.

Също така Тръмп съобщи, че САЩ ще работят с Иран за „изкопаването и отстраняването“ на обогатения уран, който е бил затрупан под земята в резултат на съвместните удари на САЩ и Израел срещу Иран миналото лято, предаде Асошиейтед прес.

Президентът заяви в социалните медии, че „няма да има обогатяване на уран“ и че нито част от материала не е била докосвана след атаките през юни. Той по-рано посочи, че САЩ ще извадят дълбоко заровения материал, което ще бъде много трудна задача, ако се договорят с Иран.

Изявленията на американския президент идват часове след като САЩ, Израел и Иран се споразумяха за прекратяването на огъня. След обявяването му обаче беше съобщено за атаки на различни места в региона.

Междувременно Израел заяви, че споразумението не се отнася за неговите сражения с военната групировка „Хизбула“ в Ливан.

Серия от израелски удари засегнаха няколко района в центъра на ливанската столица Бейрут днес, съобщи новинарската агенция ННА. Няма информация за това каква е била целта, но няколко от ударите бяха в оживени търговски райони.