BGONAIR Live Новини Днес | 105

Вода от рудник е замърсила река Маданска

Причината е скъсана дига на утаител

08.04.2026 | 18:20 ч. 1
БГНЕС, архив

Руднични води замърсиха река Маданска заради скъсана дига. Във връзка с получен сигнал за замърсяване на реката незабавно е сформиран екип и извършена проверка от експерти на РИОСВ – Смолян, БД – ИБР и РЛ към ИАОС.

Констатирано е побеляване на водите на реката в района на град Мадан.

Извършен е обход и е установено, че причината е скъсана дига на утаител, чието предназначение е да пречиства изпомпените от находище "Крушев дол", експлоатирано от "Горубсо Мадан" АД, непречистени руднични води.

Повишеното водно количество е следствие от интензивни валежи през последните дни, в резултат на което значително количество вода е постъпила в подземните водосборници на находището.

Поради замътването водите в галериите на рудника са придобили сиво-бял цвят. Заради големия дебит и вследствие на скъсаната дига е допуснато нерегламентирано заустване в река Крушевдолска, приток на река Маданска, съобщиха от РИОСВ – Смолян.

В момента на проверката дигата е частично възстановена. От мястото на изтичане от страна на РИОСВ е възложено на РЛ да вземе проба.

За установеното нарушение срещу дружеството, стопанисващо рудника ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. 

