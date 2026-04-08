Kафявата очна линия е най-актуалната тенденция в красотата и грима за 2026

Черната очна линия е класика в грима от десетилетия, особено утвърдена в златната ера на Холивуд. Звезди като Одри Хепбърн превърнаха силно изразената очна линия в своя запазена марка.

През 2026 г. тенденциите дават възможност за утвърждаване на кафявата очна линия като най-актуалната техника в грима.

Кафявата очна линия е като една от най-елегантните тенденции в красотата и грима през новата година, променяйки начина, по който възприемаме ежедневния грим. Дълго време черната очна линия беше абсолютен фаворит, символ на класическа елегантност и драматичен ефект. Днес обаче тенденциите се насочват към по-меки, естествени визии, при които кафявата очна линия заема централно място и предлага по-деликатен, но също толкова изразителен резултат.

Кафявата очна линия не бива да се разглежда като алтернатива или „по-безопасен“ избор спрямо черното. Тя има собствена естетика и характер, които позволяват създаването на балансиран и хармоничен грим.

Докато черната очна линия подчертава силно очите и създава контраст, кафявата очна линия омекотява чертите и придава естествена дълбочина на погледа. Именно това я прави предпочитан избор за дневен грим, естествен грим и при визии, при които се търси нежност, а не драматизъм.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg