Издирван от Чехия за тероризъм американец даде съгласие за екстрадация

Издирваният от чешките власти американски гражданин Натхан Даниел Лимесанд, обвинен в тероризъм и палеж, е дал съгласие да бъде екстрадиран в провелото се открито съдебно заседание, съобщиха от Окръжния съд в Хасково.

Производството срещу него е образувано по Европейска заповед за арест, издадена от Окръжния съд в град Пардубице, Чехия, с цел провеждане на наказателно преследване. За престъпленията, за които Лимесанд е издирван – тероризъм и палеж, чешкото законодателство предвижда наказание до 20 години лишаване от свобода.

Въпреки че в съдебната зала Лимесанд е заявил съгласие за доброволното си предаване на чешките власти, от съдебния състав му е разяснено процесуалното право, че има възможност в тридневен срок да оттегли съгласието си. Делото е отложено за 15 април.

Свързани статии В България има арестуван за палежа на чешката оръжейна фабрика

На 6 април състав на Окръжния съд в Хасково постанови за Лимесанд постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, с цел осигуряване на присъствието му в екстрадиционното производство.

По данни на съда в Пардубице мъжът е обвинен в участие в организирана престъпна група, извършила палеж на фабрика за производство на чувствителна военна техника, каза съдията в процеса по гледане на мярката му. При пожара са причинени щети за около 150 млн. чешки крони върху сградите и са унищожени изделия за още 100 млн. чешки крони.

Лимесанд е задържан на 3 април на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ въз основа на издадената за него Европейска заповед за арест.