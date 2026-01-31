Отново след епилация: Плъзна 23-минутен клип с гола 17-годишна бургазлийка

Недоволството в Бургас около твърденията за нерегламентирано заснемане на клиентки по време на козметични процедури продължава с нов сигнал. Майка и 17-годишната ѝ дъщеря, ученичка в бургаска гимназия, са отишли в Пето РУ-Бургас, за да подадат жалба и да настояват за незабавни действия срещу разпространението на 23-минутен видеоклип с голото тяло на момичето.

По думите им кадрите са заснети от камера по време на лазерна епилация на интимната зона и бедрата, като момичето е уловено в различни пози. Семейството твърди, че клипът е качен в сайт, в който има и други подобни записи - на десетки жени и момичета на различна възраст, заснети голи по време на процедури в козметично студио в центъра на Бургас.

"Снощи попаднах на няколко поста в групата "Мамите на Бургас", където анонимен потребител беше постнал линк с пояснение, че в него могат да намерят най-различни жени - бургазлийки. Тъй като вече бях прочела разследването, свързано със случая, а и посещавам този салон 3-та година, от любопитство цъкнах линка, показаха ми се анонси на най-различни жени, между които разпознах и себе си", разказва момичето пред Флагман.бг.

Тя посочва, че последно е посетила салона малко след Новогодишните празници, но кадрите, които е видяла с нейно участие, според нея са отпреди поне година и половина. Добавя, че в анонсите е разпознала и 36-годишна близка на семейството.

Майката на момичето е на 40 години, тя веднага е направила опит да влезе в този сайт и да види какво излъчват, след като са анонсирали дъщеря ѝ във филм с продължителност 23 минути. Сайтът обаче им изтеглил 30 евро от кредитната карта, с която заплатила, за да влезе, но не ѝ дали достъп. Препратили я към друг сайт, който също не се отварял, но 3-минутният анонс на отвратителния клип бил достатъчен, за да се разбере за какво иде реч.