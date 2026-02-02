Въвежда се еднодневна винетка за леките коли от 3 февруари

От 00:00 ч. на 3 февруари 2026 г. се въвежда еднодневна винетка за леките автомобили. С нея се предоставя още една възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа. Еднодневната винетка ще е валидна 24 часа от началната ѝ дата и час.

Например, ако бъде активирана в 10:00:00 ч. на 5 февруари, то тя ще бъде валидна до 09:59:59 ч. на 6 февруари. Цената ѝ е 4,09 евро (8 лв.). Новата винетка, както и останалите видове, може да бъде купена с отложен старт до 30 дни преди датата на пътуване.

Еднодневната винетка, наред с останалите, е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса.

Отделна винетка за ремарке или каравана се купува само, ако при прикачването им към превозното средство общото тегло надхвърля 3,5 тона. Винетките за автомобила и за ремаркето/караваната могат да бъдат с различна продължителност според необходимостта, уточняват от АПИ.

През 2026 г. цените на винетките са същите както и през 2025 г. и се изписват в евро и лева. Преизчисляването се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и не се изискват допълнителни действия от потребителите.

Цените на винетките са следните:

Годишна – 49,60 евро (97 лв.)

Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)

Месечна – 15,34 евро (30 лв.)

Седмична – 7,67 евро (15 лв.)

Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)

Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.

Освен от сайта на Националното тол управление или мобилното приложение, винетка може да се купи и от останалите канали за продажба на АПИ - на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване с карта. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464.

При купуването на винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил.

Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква „О“. В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.