Отхвърлиха създаването на избирателен район "Чужбина"

И на второ четене Комисията по конституционни и правни въпроси подкрепи предложението на "Възраждане" за редуциране до 20 на секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членове на Европейския съюз.

Очаква се промените в Изборния кодекс да влязат в пленарната зала и да бъдат окончателно приети още тази седмица.

Между двете четения критиците на ограничаването на броя на секциите в т.нар. трети страни предложиха известно омекотяване на текста. От МЕЧ - към европейските страни да бъдат добавени и Великобритания, САЩ и Канада, а от ПП - ДБ - в секциите в държавите извън Евросъюза лимитът да е до 100. От "ДПС - Ново начало", АПС и "Величие" предложиха изобщо да няма ограничения.

Христо Расташки от МЕЧ предупреди вносителите от "Възраждане" и подкрепящите ги, че макар да мотивират ограничението със спецификата на гласуването в Турция, ефектът ще е за страните с големи български общности като Великобритания, Канада и САЩ, където и разстоянията са големи. Напомни и че българите в Южната ни съседка имат алтернатива -

да бъдат докарани с автобуси да гласуват у нас

Расташки отвори два фронта - срещу "Възраждане" и влезе в спор с Петър Петров и Цвета Рангелова:

"Ако "Възраждане" продължават с коалицията си с ГЕРБ, те ще понесат в пленарна зала неимоверна щета, защото ние от МЕЧ и всички българи в чужбина вече не гледаме на тях, като на опозиция, а като на част от статуквото с ГЕРБ", както и с председателката на ресорната Комисия Ана Александрова, която беше защитена от съпартиеца си Бранимир Балчев:

"Опит да имитира своя лидер на партия МЕЧ, безпардонно. Това показва колко сте възпитан. Нямате право да обиждате така наляво и надясно, не излагайте така Народното събрание".

След два часа спорове - с гласовете на "Възраждане", ГЕРБ - СДС, "Има такъв народ" и БСП, редукцията на секциите беше потвърдена и на второ четене. "Против" бяха представителите в комисията на "Продължаваме Промяната - Демократична България", "ДПС - Ново начало", АПС, МЕЧ и "Величие".

Въпреки че получи подкрепата на "Възраждане", не беше прието предложението на ПП-ДБ - за да се избегне риск от злоупотреба с електронните заявления, ЦИК да изисква допълнителна проверка чрез съобщение на посочен телефонен номер, както и декларацията по образец в секциите в чужбина да се попълва и подписва пред членовете на СИК.

С голямо мнозинство, Комисията по конституционни и правни въпроси реши да отложи създаването на район "Чужбина" от 1 януари 2028 година.