ИТН: Фигурата на служебния премиер трябва да е равнодистанцирана

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 6 / 6

Представителите на ПГ на ИТН са на среща с президента Илияна Йотова в президентството. На “Дондуков” 2 пристигнаха Тошко Йорданов, Станислав Балабанов и Павела Митова.

"Срещите досега за мен бяха много полезни. Желанието ни е да организираме честни и прозрачни избори. През този период държавата не трябва да спира. Имаме големи проблеми по отношение на бюджет- работим с такъв, непредвиден за страна в еврозоната, работата на общините, нашите ангажименти към европартньорите ни. Едновременно с това искам да Ви поздравя, че не само гласувахте против тези промени в Конституцията, но сте и сред вносителите на иск в Конституционния съд. Президентът Радев също на два пъти отнесе този въпрос в КС, но промяна няма и трябва да работим в тези условия. Това означава, че ние разрушаваме духа на Конституцията- за разделение на властите", каза президентът Йотова пред ИТН.

И на тази среща Йотова подчерта, че заради конституционните промени, изборът ѝ е силно ограничен.

"От 10 кандидати, 5 дадоха положителен отговор и мога да избера между тях. Трябва да видим какво ще трябва да бъде довършено, за да отговорим на очакванията на гражданите. Отговорността за този избор е изцяло на Народното събрание, защото нито аз, нито Румен Радев сме имали право да изберем длъжностите, които влизат в тази домова книга. Дори авторите на тези промени търсят предложения, за да представят несъвместимостта на това предложение", заяви Йотова.

"Президент сте в една интересна ситуация. Натоварена сте с една отговорност и сте натоварена с очаквания. Че сме в сложна ситуация без бюджет и социална защита, както и съмнения за спекула, е вярно. Причината за това е свалянето на редовното правителство, защото отговорността е на ПП-ДБ, които организираха протестите срещу бюджета и свалиха правителството", отвърна Тошко Йорданов.

"Там позицията не е на диалог, а на издаване на заповеди. Последствията са си техни", допълни той и припомни, че ИТН два пъти са сезирали КС за "домовата книга".

"Може би в бъдеще някой ще вземе позиция и ще бъде взето решение. Но негативизмът от това е виден. ГЕРБ вчера излязоха с една доста екстравагантно-безсмислено предложение. В сглобката ходеха с ПП-ДБ и ги послушаха", каза още Йорданов и отчете, че Радев е разполагал с по-малък избор от нея.

"Вие имате отговорност да изберете между тези петимата. От тях ярко политически оцветени са Андрей Гюров и Димитър Главчев. За другите вие ще си прецените. Но е добре да изберете някой, който не е политически оцветен", допълни Йорданов.

Тези мракобесни промени в Конституцията, които ПП-ДБ приеха с ГЕРБ и ДПС. Не може да допускаме политици да налагат умишлено политически имена в тази криза. Да слушате отсреща лидери да казват, че няма друга възможност, освен техния кандидат, е недопустимо. Президентът Радев правилно ги определи като шарлатани. Това е политическа кандидатура, през която се опитват да получат властта. От друга страна Главчев също показва тясна партийна обвързаност, бил е председател от ГЕРБ. Фигурата трябва да е равнодистанцирана от всички”, каза още Балабанов.

“Да се допуснат шарлатаните отново през задния вход, не е редно. ГЕРБ ви казват вие да си изберете депутат, това е неуважение към председателката на парламента Рая Назарян. По-здравословно ще е да се дистанцираме от всичко това", допълни той.

"Никога не сме налагали своето мнение. Силно вярваме в разделението на властите. Вашият избор не е споделена отговорност с нас като формация. Тя е споделена с формациите, които направиха тези промени. Този избор ви е наложен от ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС-НН. Ако някой ви обвинява за този избор, трябва да се знае, че той ви е наложен от тях и носят отговорност", каза Митова.

"Никой от президентството не е питан въобще за кръга от длъжностни лица, въпреки че това остава длъжност на президента- да избере служебен премиер. След като остава тази възможност, трябва от елементарна коректност да попиташ за мнение. Що се отнася до конкретните хора, избрани за тази длъжност- много или малко те са избрани от политическо мнозинство в парламента. Не можем да затворим държавата и трябва да изберем такъв премиер, който да може тясно да работи с Народното събрание и да се справи в тази ситуация", отвърна Йотова.