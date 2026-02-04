Адвокат на душата: За Дхарма, парите, щастието и смисъла да бъдеш тук и сега

Една от най-дълбоките теми на човешкото съществуване е въпросът за смисъла. Именно тя е в основата на предстоящата на 5 февруари беседа „С каква цел живеем? Ведите за целта на живота“, част от вдъхновяващия цикъл „Посланията на Ведите“ под егидата на фондация "Калпатару". Целта на проекта е да представи ведическото знание по жив и достъпен начин. Общността „Мъдра усмивка (Wisdom Smile)“ е пространство за хора, които търсят пътя на сърцето и интелигентния подход към духовността, вдъхновени от завета на Свами Тиртха:

„Намери смисъла на живота си, прегърни своите принципи, своята вяра, своите идеали! Тогава вече нищо не може да те разочарова.“

В свят, който ни притиска да бъдем продуктивни и успешни според чужди стандарти, тази среща предлага различна гледна точка. Тя не е просто лекция, а покана за разговор върху хилядолетната карта на Ведите – карта, която ни учи как да балансираме между задълженията, успеха и духовния си център.

Защо точно сега се обръщаме към древното знание и как един модерен човек, стъпил здраво в реалността на правото и бизнеса, превежда тези послания за нас днес? Разговаряме с Богдан Петров малко преди той да застане пред публиката на 5 февруари в София.

Адвокатът на душата

Какво се случва, когато събереш в едно острия ум на юрист с над 30-годишен опит и спокойствието на духовен изследовател, посветил живота си на древните Веди? Срещаме се с Богдан Петров, човек, който умее да навигира еднакво добре както в лабиринтите на съдебната зала, така и в дълбините на човешката природа.

Докато мнозина виждат в кариерата и духовността два противоположни свята, Богдан ги превръща в хармоничен диалог. Като основател на една от водещите адвокатски кантори у нас, той познава до болка човешките конфликти, амбиции и кризи. Но като ученик на Свами Тиртха, той е открил „картата“, която помага да не се изгубим в шума на ежедневието. Днес той не влиза в залата, за да защитава параграфи, а за да ни разкаже за „духовната картография“ на живота ни. С него разговаряме за това как да открием смисъла отвъд успеха, какво ни казват Ведите за целите на съществуването ни и защо най-важното дело, което някога ще водим, е това за собствения ни вътрешен мир.

Г-н Петров, вие имате над 30 години практика в една от най-динамичните и често стресови професии - адвокатската. Как философията на Ведите ви помага да запазите спокойствие и обективност в съдебната зала или при тежки преговори?

Ведите са често погрешно схващани само като философия. Те не са това. Или по-точно не са само това. Ведите съдържат много и изключително полезни практични житейски съвети и ако човек се запознае и придържа към тези съвети може да си спести много излишни терзания и главоболия.

Правото се занимава с човешките закони, а Ведите с вселенските (Дхарма). Къде според вас се пресичат те и има ли „справедливост“, която е отвъд параграфите на закона?

Правото се занимава с човешките закони само в съвременния свят, т.е. конюнктурно. Във ведическия свят Дхарма е както вселенския, така и човешкия закон. Между тях не е имало, а и сега няма разлика. За съжаление съвременното законодателство не изхожда от това принципно положение, в резултат на което се намираме в такава незавидна ситуация, в която говорим за “справедливост”, когато всъщност трябва да говорим за възстановяване на хармонията.

Случвало ли се е в професионалната ви практика да приложите духовен принцип, който да разплете сложен юридически казус?

Духовните принципи са винаги отправна точка в работата и в живота ми. Така че може да се каже, че те са ми помагали винаги, но за да отговоря на въпроса ви конкретно - спомням си един случай, при който двама братя бяха на път да унищожат създаден от тях бизнес за десетки милиони, който освен това даваше препитание и доход на десетки семейства, само поради алчността на своите съпруги. Беше достатъчно да им посоча източника на техния проблем, а именно - алчността, а те бяха достатъчно интелигентни, за да избегнат катастрофата.

Темата на вашата беседа е „С каква цел живеем?“. През очите на юриста, животът често изглежда като поредица от договори и отговорности. Как Ведите разширяват този прочит чрез концепциите за Артха (благополучие) и Кама (удоволствие)?

Темата всъщност е за смисъла на живота, а чисто практически целите, които имаме да постигнем според Ведите, за да имаме смислен живот са четири: Дхарма, Артха, Кама и Мокша. Има и една пета цел, но тя е само за посветени.

Живеем в епоха на бърнаут и екзистенциални кризи. Може ли древното знание за Дхарма (личния дълг) да бъде практично лекарство срещу съвременното чувство за безсмислие?

Краткият отговор е “да”, но това “да” изисква определени усилия и от наша страна. Най-малкото е нужно да се запознаем с това древно знание, а ако започнем и да живеем в съответствие с него резултатите няма да закъснеят.

Какво означава за един съвременен градски човек да живее „от Източника“, без да напуска активния си социален и професионален живот?

Според мен съвременния градски човек първо трябва да намери “Източника”, след което няма да има никаква нужда да напуска каквото и да било.

Вие сте дългогодишен ученик на Свами Тиртха. Кой е най-ценният урок или „послание“, което сте получили от него и което промени начина, по който гледате на кариерата си?

Истината е, че съм “неофит”, а не дългогодишен ученик на Свами Тиртха. Трудно би ми било да откроя едно единствено послание или най-ценен урок. Всъщност всяко послание, всяка дума или дори самото присъствие на Свами Тиртха вече ви променя в правилна посока. И тук не става дума за кариера изобщо.

В „Черната книга“ Свами Тиртха говори за постигане на съвършенство. Възможно ли е съвършенството в един несъвършен свят, пълен с конфликти и спорове?

Черната книга е новата свещена книга на съвременния човек. И за да отговоря на въпроса ви, да, възможно е. Просто четете книгата и прилагайте знанието, което се съдържа в нея. След една година, а може би дори по-рано сами ще видите разликата.

Как се промени вашата „дефиниция за успех“ през тези 30 години от старта на юридическата ви кариера до днес?

Успех е винаги, когато е възстановен мирът и хармонията в един конфликт, независимо от мащаба.

Какво е мястото на общността (Санга) в живота на заетия човек? Защо е важно да имаме пространство като „Мъдра усмивка“, където да споделяме търсенията си?

Вероятността да сбъркаме (да се объркаме) се свежда до минимум, когато сме в общност със споделени ценности. В такава общност се усеща добронамерената подкрепа на хора, които са извървели поне част от пътя, по който ние вървим и могат да ни предпазят от грешки.

Ако трябва да дадете един съвет на млад професионалист, който тепърва започва пътя си в материалния свят, но усеща духовен глад, какъв би бил той?

Четете и се учете и от свещените писания, а не само от специализирана литература.

За финал на интервюто - ако животът е едно дело, пред кой съдия се явяваме в края на деня – пред обществото, пред себе си или пред нещо по-голямо?

Има едно нещо, което старите хора наричаха съвест. За съжаление доста позабравена дума в днешния свят. Дори въпроса ви го подсказва. “Пред себе си” не е едно и също като пред съвестта си. “Себето” има склонността да ви оправдава, то е така да се каже нещо като ваш адвокат. Докато съвестта ви е тотално различна категория. Категория от по-висш порядък, пред която би трябвало да се явяваме в края на всеки свой ден, а най-добре да се допитваме до нея преди да кажем или извършим каквото и да било. Така ще избегнем много грешки.

Автор: Елица Пенова