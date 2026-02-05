IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Недекларирани над 14 тона зеленчуци разкриха на „Лесово“

Водачът представил документи, че превозва плодове - мандарини и нарове

05.02.2026 | 17:52 ч. 3
Снимка: Агенция Митници

Недекларирани 14 200 кг зеленчуци в товарен автомобил, пътуващ от Турция за Украйна, са установени при митническа проверка на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Лесово".съобщи Агенция „Митници“..

Товарната композиция от влекач и полуремарке пристига на МП Лесово на 30.01.2026 г. на входящо трасе в страната. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва плодове - мандарини и нарове, транзитно от Турция за Украйна през България. 

След оперативен анализ е извършена щателна митническа проверка, при която инспекторите откриват в товарното помещение контрабандно превозвани 14 200 кг краставици и домати.

На водача на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците. 

Образувано е административнонаказателно производство, по което нарушителят е заплатил наложената глоба в размер на 14 000 евро.

недекларирани зеленчуци Лесово Турция украйна
