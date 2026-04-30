Ива Митева: Хората облякоха Радев в доверие

Новият председател на 52-ро Народно събрание е 42-годишната Михаела Доцова от “Прогресивна България”. Тя има докторска степен по административно право. Изборът ѝ коментира Ива Митева, която също е била председател на парламента от ПГ на ИТН.

Според Митева изборът на Доцова е добър сигнал. Тя я определя като професионалист с административен опит. Митева смята, че Доцова би се справила в тежки ситуации. "Това, което на първо място трябва да направи, е да започне да се пази най-вече от себе си. Обикновено, когато човек заеме някакъв пост, като че ли се самозабравя в един момент”.

Промени в правилника

Според Митева НС има нужда от реформиране. "Надявам се тя да направи всички необходими промени, включително внимателно да си огледа правилника на НС".

"Отговорността е голяма, голяма е и на народния представител Радев. Хората го облякоха в доверие. Гласът на народа им даде това мнозинство, но гласът на може и да ги смъкне оттам. Трябва да видим съвпадане между думи и дела. Имаме силен лидер, ще наблюдаваме парламент, който ще има съвещателен характер, силната власт ще бъде изведена в изпълнителната власт", настоя бившият председател на НС пред Bulgaria ON AIR.

Според Митева народните представители трябва да бъдат по-активни и даде пример - от трибуната да се чуят обосновани мнения, виждания и не на последно място законодателни предложения.

"Това, което виждам днес, са законодателни предложения, които бяха внасяни от народни представители. Сега отново са внесени със същите грешки. Интересно е защо този парламент е непрекъсваем", подчерта юристът в предаването "Денят ON AIR".

"Това, което видяхме и виждахме на изборите, е апатия и омерзение. Те могат да бъдат премахнати, когато парламентът докаже, че работи както мнозинството от избирателите го изисква и законодателството трябва да отговаря на нуждите на хората. Колебливият избирател спечели изборите", смята Митева и добави, че много от партиите нямат постоянни избиратели.

Свързани статии Михаела Доцова бе избрана за председател на парламента

Бъдещето на съдебната система

Според бившият шеф на парламента един от първите въпроси трябва да е преразглеждане на Решение №10 от 1992 година за формата на държавно управление и устройство от КС, да видим какво би казал той сега. Трябва да се помисли сериозно за това ВСС да бъде постоянно действащ", отбеляза бившият председател на НС.

“Трябва да се намери хармония между трите власти и всяка да бъде независима от другата”, коментира Митева и добави:

"Има значение кой ще бъде новият правосъден министър, за да продължи политиката, която се водеше. Правосъдното министерство трябва да стане законодателен център”.

