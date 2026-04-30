София трябва да се развива на север, общината да направи градоустройството

Един от основните проблеми на модерните градове е голямото население. София е един от градовете с най-добър градски транспорт, но има принципни казуси, които не се решават вече 35 години. Липсва концепция за развитието на София, което се случва по-скоро хаотично. Това каза инж. Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Как трябва да се развива София

Нашата община абдикира от задължението си да прави инфраструктура. Как се развива градът? Предприемач намира терен и прави сграда, а след това се появява и втора и трета сграда. Всички знаем, че София трябва да се развива на север, защото има зони, които вече са презастроени.

„Ако общината направи градоустройство и регулационни планове за северната част на града, то частният капитал и интересът на хората ще се насочат натам“, коментира гостът.

Според събеседника строителният сектор е внесъл 7 милиарда за миналата година. Ако само седем процента от тези средства отидат за развитие на инфраструктура, резултатът ще е страхотен. Данъкоплатците са ощетени, защото плащат задълженията си, а не получават добра инфраструктура до жилището си.

По нашия закон един общ устройствен план трябва да е придружен с рамкова инвестиционна програма – в противен случай остава една цветна картинка без стойност. Просто общината е абдикирала от това задължение.

Какво е решението

„Общината се опитва да удължава до безкрай различни срокове вместо да си свърши работата“, обясни инж. Шопов. Имотите в Северна София трябва да бъдат урегулирани, което ще помогне за справяне с презастрояването в други райони. Оптимисти сме заради професионалните и човешки качества на арх. Георгиев, но до момента не сме видели нищо реално. Трябва да започне да се действа по-ефективно, тъй като това са дълги и тежки процедури.

Той допълни, че ако се спазват сроковете и концепциите в закона, всичко ще е наред, но това не се случва. Източната част на София също има потенциал, но няма ресурс за развитието на всички тези райони едновременно. Затова се създават зони на влияние и експертите сядат и обсъждат.

Предстоящото събитие „Talk 26: Устойчив град“ тази година ще дискутира темата за устойчивите градове.

Гостът сподели, че много често вместо за умен и устойчив град говорим за електронен град. Устойчивият град е този, който е планиран правилно – това означава жилищни и индустриални зони, които да обслужват интересите ни. Електрониката и автоматизацията помагат много, но не са решение и не са панацея. Добре планираният град има отличен градоустройствен план и подготвена рамкова програма.

Енергията е основният фактор в ценообразуването на строителните материали. Производството на цимент е изключително енергоемко, което рефлектира върху крайната цена. Бизнесът обаче затова е бизнес и е свикнал да се оправя в такива ситуации. Не знам защо отново говорим за държавни помощи. Това е непазарно и няма да доведе до нищо добро.

Големият проблем у нас е голямата административна тежест, която вдига цените на жилищата. За първото тримесечие на тази година цените на имотите са се качили с 12%, но има намаляване на сделките, тъй като в края на годината всеки бързаше да сключи сделка. Тази тенденция виждаме всяка година. „Пазарът е много добър и клиенти има. Очертава се устойчива и добра година“, категоричен е гостът.

