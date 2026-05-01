Защо Кид Рок се е возил в хеликоптер на американската армия?

Само седмици след като музикантът Кид Рок попадна в заглавията, защото два хеликоптера AH-64 Apache от армията на Съединените щати извършиха неоторизиран "прелет" над резиденцията му в Тенеси, кънтри певецът от "All Summer Long" беше поканен на хеликоптер Apache.

Рок, чието истинско име е Робърт Джеймс Ричи, излетя от Нашвил с частния си самолет до Форт Белвоар, Вирджиния, където се присъедини към министъра на отбраната Пийт Хегсет, като двамата летяха с два AH-64 над базата, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

"Присъединих се към моя приятел @KidRock и някои от нашите страхотни пилоти на Apache от @USArmy за разходка тази сутрин", написа Хегсет в публикация в X (бивш Twitter). "Кид Рок е патриот и голям поддръжник на нашите войски. Министерството [на отбраната] не губи време да празнува 250-годишнината на Америка – дом на свободните, заради смелите."

Joined my friend @KidRock — and some of our great @USArmy Apache pilots — for a ride this morning. (More to come on that!) Kid Rock is a patriot and huge supporter of our troops. The War Department is wasting no time celebrating America’s 250th — home of the free because of the… pic.twitter.com/7EyhlaCeUj — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) April 28, 2026

Въпреки че Рок очевидно е летял до базата със собствени средства, Пентагонът не е посочил колко е струвал 10-минутният полет

над Форт Белвоар на данъкоплатците. Въпреки това действията бяха защитени от Шон Парнел, главният говорител на Пентагона, който заяви, че това е част от организирано от Белия дом "събитие за връзки с общността".

"Робърт „Кид Рок“ Ричи участва в множество срещи с военнослужещи и засне видеоклипове за Деня на паметта, 250-годишнината на Америка и за турнето си Freedom 250", каза Парнел. "Freedom 250“ е комисията, натоварена със задачата да координира различни събития и тържества тази година, за да отбележи 250-годишнината от независимостта на САЩ. Днешното посещение предостави възможност на Кид Рок да благодари на военнослужещите, да подчертае професионализма на мъжете и жените, подкрепящи мисията, и да признае тяхната непрекъсната жертва в чест на нашата нация", каза Парнел. "Министерството е благодарно за дългогодишната подкрепа на Кид Рок за нашите войски."

На 28 март два хеликоптера от 101-ва въздушнодесантна дивизия на американската армия прелетяха покрай къщата на Рок в Нашвил, уж без разрешение. Пилотите също така прелетяха ниско над протест срещу Тръмп "Без крале", което накара организаторите на протеста да ги обвинят в опит за сплашване на демонстранти.

Армията започна разследване на действията на екипажите на хеликоптерите, но разследването беше насилствено прекратено от Хегсет дни по-късно. Инцидентът може да е допринесъл за внезапната оставка на началника на щаба на американската армия, генерал Ранди Джордж, на 2 април.

Рок се опита да култивира персона на "герой от работническата класа", като неговият бранд набляга на работническа, патриотична тема. Всъщност той е израснал в луксозно предградие на Детройт, а не в центъра на града, в къща от 6000 квадратни фута върху 6 акра, понякога описвана като имение. Критиците предполагат, че Рок внимателно е изработил фасадата на "селския тип", за да се хареса по-добре на широка демографска група от работническата класа в Средния Запад; обявено е, че състоянието му е около 150 милиона долара.

Каквито и да е произходът му, музиката на Рок е широко популярна в голяма част от Съединените щати. Алтернативно "шоу на полувремето" за Супербоул, организирано от дясната организация с нестопанска цел Turning Point USA, за да противодейства на пуерториканския рапър Bad Bunny, когото Тръмп и други републиканци обвиниха в левичарски възгледи, привлече приблизително 6 милиона зрители.

Краткото радостно пътуване на Рок получи доста публичност, но вероятно не по начина, по който организаторите на турнето Freedom 250 се надяваха.

„Защо данъкоплатците плащат, за да превозват Кид Рок с хеликоптери за 100 милиона долара?“, написа в X губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, виден демократ, за когото се очаква да се кандидатира на президентските избори през 2028 г.

Това е само най-скорошното събитие с участието на Apache AH-64, което получи критики. Миналата година друг чифт бойни хеликоптери от ерата на Студената война бяха представени в прелитане над автомобилното състезание Indianapolis 500 през уикенда на Деня на паметта, където апачите участваха в "Pace Lap for America". По-късно служител на армията призна, че полетът с Apache струва на армията приблизително 7000 долара на час.

Военни служители защитиха полетите на знаменитости и прелитанията над спортни събития, отбелязвайки, че те имат същите военни цели като редовните тренировъчни полети, които биха се провели така или иначе.