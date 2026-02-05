Жена нападна партньора си с нож, той е в болница

Мъж на 22 години е настанен в болница с прободна рана след скандал и сбиване с жената, с която живее на семейни начала, в Казанлък, съобщиха от полицията в Стара Загора. Няма опасност за живота на пострадалия.

Сигналът в ОД на МВР - Стара Загора е получен от 34-годишна жена, която съобщила за пострадал мъж на улица в града.

След проведени от полицейски служители оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че пострадалият е 22-годишен мъж. Той заявил, че жената, с която живее на семейни начала – 29-годишна, му е причинила нараняването след скандал и сбиване.

Мъжът е настанен в болница без опасност за живота, с прободна рана.

29-годишната жена е задържана за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

