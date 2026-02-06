Вятърната и слънчевата енергия изпревариха изкопаемите горива в ЕС през 2025 г.

Вятърната и слънчевата енергия за първи път изпревариха изкопаемите горива в ЕС през 2025 г., което бележи историческа повратна точка в енергийния преход. България следва тенденцията с рязък скок в соларните мощности и навлизане на батерии, които променят управлението на мрежата. Трансформацията вече носи реални социално-икономически ползи и намалява зависимостта от волатилните пазари на горива. Въпреки това остават предизвикателства. Сред тях са законовите бариери пред енергийните общности и трудните решения около газа. Това каза Десислава Микова, координатор кампания „Климат и енергия“ в Грийнпийс, в предаването "Чиста енергия" на Bloomberg TV Bulgaria с водеща Вероника Денизова.

Възобновяемите източници преминаха исторически праг в ЕС

„Това, което преди десетилетие изглеждаше като далечна мечта, вече е реалност“, подчерта Микова.

За първи път в историята слънчевата и вятърната енергия са произвели повече електричество в ЕС от всички изкопаеми горива.

Според нея това е ясен знак, че зависимостите в енергийните системи могат да бъдат преодолени и че преходът носи не само екологични, но и икономически ползи – по-ниски цени, по-чист въздух и по-малка уязвимост към външни шокове.

„Само за две години делът на въглищата у нас е спаднал с 66%“,

отбеляза Микова, като подчерта, че ръстът се компенсира основно от соларни мощности. Въпреки това, ако в статистиката се включи и газът, възобновяемите източници все още не доминират.

Газовото потребление в Европа също намалява, но разходите за внос остават високи, което е знак за трудните решения, които предстоят. Микова припомни, че част от държавите в ЕС все още влагат значителни средства в руски LNG, което „подхранва военната машина на Кремъл“.

„Батериите вече изместват газа в пиковите часове на търсене“, подчерта тя.

В България те започват да поемат натоварването, което традиционно се покрива от въглищните централи. Това позволява да се избегне ограничаването на производството от слънце и вятър в най-добрите часове. Това е проблем, който досега водеше до загуба на потенциална чиста енергия.

Според нея огромният нереализиран потенциал е в покривните площи и т.нар. нарушени терени, които могат да се използват за соларни системи.

Въпреки добрите примери в Габрово, Бургас и София, в България все още няма енергийна общност, създадена изцяло по гражданска инициатива.

„Трябва да улесним хората да се сдружават и да участват в производството на енергия там, където я потребяват“, допълни тя.

