Полската столица Варшава регистрира първия еднополов брак в четвъртък, изпълнявайки съдебни решения, които изискват страната да признава еднополови бракове, регистрирани в чужбина, съобщава АР.

През ноември най-висшият съд на Европейския съюз нареди на Полша да регистрира еднополови бракове, сключени в други страни от ЕС, дори ако полското законодателство в момента не ги позволява. През март Върховният административен съд на Полша цитира това решение, за да нареди на властите да признаят брака в Германия на двама полски мъже.

"Тази сутрин издадохме първия препис на удостоверение за брак за еднополова двойка, в съответствие с решенията на съда“, обяви кметът на Варшава Рафал Тшасковски.

Кметът също така обеща, че градът му проактивно ще признае други полски еднополови бракове, регистрирани другаде в ЕС, дори без конкретно съдебно решение.

Равни права

Във вторник премиерът Доналд Туск заяви, че правителството му ще намери начини да приложи решенията възможно най-скоро и, обръщайки се към еднополовите двойки, се извини "на всички, които в продължение на много години са се чувствали отхвърлени и унизени“.

Туск апелира към полските власти, независимо от личните им мнения, "да уважават достойнството на всеки човек и да помнят, че тези хора живеят около нас, сред нас, близо до нас и че заслужават същите чувства на уважение, достойнство и любов като всеки друг човек“.

ЛГБТ+ лицата от десетилетия се борят за равни права в Полша, където еднополовите бракове и гражданските партньорства са незаконни. Никое от решенията не означава, че Полша е задължена да легализира еднополовите бракове.

Правителството на Туск дойде на власт с обещание да легализира гражданските съюзи за еднополови двойки. Съпротивата на консерваторите в собствената му управляваща коалиция, както и противопоставянето на президента Карол Навроцки, твърд католик, обаче забавиха усилията.