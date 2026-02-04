Адвокат: Финансови са били мотивите на насилниците върху животни от Свищовско

Финансови са били мотивите на насилниците върху животни от Свищовско, каза пред БТА адвокат Венцислав Фоти, служебен защитник на единия от обвиняемите за насилието и разпространението на видеоклипове Детелин Аврамов.

Адвокатът допълни, че от страна на обвиняемия има пълно признание, основният мотив е бил финансов и от 2023 година насам не е заснемал и публикувал клипове с насилие върху животни. Обвиняемият мъж е казал още, че той е инициатор и организатор, а жената Анита Вачкова му е помагала и съдействала.

Детелин Аврамов и Анита Вачкова бяха повдигнати обвинения, законът предвижда лишаване от свобода и парична глоба.

Във вторник, при съвместна акция на ГДБОП и международни служби, в частен имот в село Царевец беше открито импровизирано филмово студио, в което са били жестоко изтезавани и заснемани животни с цел продажба на видеоматериалите в чужбина.

В къщата на Детелин Аврамов антимафиотите откриват кожени костюми, вериги и редица уреди за мъчения. Задържани са 53-годишните Детелин Аврамов и Анита Вачкова, като по разследването работили и партньорски служби. Все още не е ясно колко време двамата са изтезавали животни, но се предполага, че клиповете с мъчения са търгувани основно в чужбина на цени от по няколко хиляди евро.