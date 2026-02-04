Прокуратурата: Затвор и глоба грози насилниците на животни от Свищов

Лишаване от свобода и парична глоба се предвиждат за насилниците на животни от Свищов, обвиняеми за две престъпления, каза пред журналисти говорителят на Районна прокуратура – Велико Търново Тотко Тотев.

Тотев поясни, че при първото престъпление става въпрос за действие, което често е смъртоносно при гръбначните животни и се извършва чрез стъпкване с крака, сядане върху животното или по други начини.

Свързани статии Нов случай на мъж и жена, изтезавали животни за пари

За деянието, за което са привлечени двамата обвиняеми - Детелин Аврамов и Анита Вачкова, по закон се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години и глоба от 2000 до 10 000 лева. В случай, че се съберат достатъчно доказателства, че обвиняемите са извършили деянието с користна цел, ще им бъде повдигнато и обвинение, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години и глоба от 5000 до 20 000 лева.

Към момента са налице данни, че снимките и клиповете, отразяващи умъртвяването на животните са разпространявани и продавани в интернет в затворени канали на приложението Телеграм срещу заплащане, достигащо няколко хиляди евро на клип.

За второто престъпление, за което са привлечени обвиняемите, се предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 6 години и глоба до 10 000 лева. Става въпрос отново за продължавано престъпление в Свищов, в периода от 2013 г. до март 2023 г. с пет деяния, при които са създадени и предлагани, продавани и разпространявани чрез информационни технологии порнографски материали.

Днес обвиненията са предявени на двамата обвиняеми и с постановление на наблюдаващия прокурор мъжът и жената са задържани за срок до 72 часа до довеждането им пред съда. Предстои в Районен съд - Свищов да бъдат внесени исканията от страна на Районна прокуратура – Велико Търново за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение и на двамата обвиняеми. С постановление на административния ръководител на Районна прокуратура – Велико Търново е сформиран екип от двама наблюдаващи прокурори, които да осъществяват ръководството на досъдебното производство с оглед неговата фактическа и правна сложност. Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура – Велико Търново.

Задържаният Детелин Аврамов е изявил желание да даде обяснения по случая, но все още не го е направил. Той се е признал за виновен.

Тотев поясин още, че се касае за Касае се за 82 клипа, които разследващите определят като отвратителни и шокиращи. Заснети са в жилища в Свищов и в бащината къща на Детелин в свищовското село Царевец. При мъченията и изтезанията на животните са използвани множество уреди - гилотина, мелачка, примка за бесене.

При извършени претърсвания в три имота са иззети множество файлове, които тепърва ще бъдат изследвани.

Според разследващите Анита, точно както и колежката си Габриела Сашова от Перник, била главният инквизитор на животните и сексуален изкусител във

видеата, а Детелин снимал.

Тотев благодари на представителите на организацията, подател на сигнала, и призова обществеността за активност и уведомяване на органите на МВР и прокуратурата при придобиване на информация за други подобни случаи.