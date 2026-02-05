IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Асен Василев рекордьор, над час прави разбор на изборни резултати

Предупреди председателя на НС Назарян, че ще му отнеме поне 80 минути

05.02.2026 | 16:15 ч. 3
БГНЕС

Бившият финансов министър Асен Василев постави рекорд от трибуната на Народното събрание. На продължило над пет часа пленарно заседение народните представители обсъждаха предложението на "Възраждане" за ограничаване на изборните секции в страни извън ЕС, а Василев реши да направи разбор на резултатите от предните избори.

От трибуната лидерът на ПП подчерта изрично пред Рая Назарян, че ще коментира всеки параграф от текстовете за изменения и прогнозира, че това ще му отнеме около 80 минути. Депутатът започна да изброява броя на гласувалите, разпределението им по партии, подкрепен от наръч листове.

А при всяка секция, която обявяваше, добавяше и "Колегите от ГЕРБ,  "Възраждане", БСП и ИТН искат да лишат от правото на глас..." след което посочваше избирателите в нея.

За повече от час той все още не е изчел всички изборни секции във Великобритания от последния вот, а пленарната зала е почти празна. 

Василев обаче не се отказа при всяка секция да подчертава, че ГЕРБ, "Възраждане", БСП и ИТН са тези, които искат ограничаването на секции и отнемането на изборни права, а липсват от залата.

