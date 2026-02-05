Нова вълна възмущение: Пицата в Разград по-скъпа и от Италия, струва 18 евро

Нова изумителна цена се коментира в онлайн пространството. Една касова бележка от пицария в Разград отново запали мрежата, след като мъж плати 18 евро за една обикновена пица.

Разград не е познат с високите си възнаграждения и като цяло заплатите там не могат да се сравнят с тези в развитите икономически центрове. Според касовата бележка обаче пица се продава за 18 евро, а две семпли порции филенца, които едва ли са повече от по 150-200 граМа, са оценени на 15 евро.

"Излиза по-евтино да летиш с Уизеър до Италия и да си поръчаш пица", отбелязва един потбелител в коментарите, а друг показва реални италиански цени - около 1 кг пица струва 8 евро. Тя отбелязва, че фамилната пица, която е повече от 1 кг и трябва да нахрани цяло семейство, е с по-висока цена, която отново е по-ниска или равна на тази, платена в Разград.

"В Италия пица "capricciosa" струва 8€ въпросът ми е: Колко да са по-добри от италианците за да продават пица на двойна цена? Или пък колко по-качествени да са продуктите в България сравнение с Италия", добавя друг коментатор по темата.

Един потребител отбелязва, че цените на пицата са високи и в София: "Вчера в София се бях насочила към една пицария да си взема пица на Парче , когато видях че цената е 4.50 евро за парче … ами не, няма да си купя , защото се подиграват с хората."

"17 евро за една пица?! Вие нормални ли стее ? Ужас, срамота! Това е лудост. Как ще платим 17 евро за една пица? Идиоти! Проклети задници! България е прецакана! Аз живея в Германия, една пица тук струва 7 евро (22 см). Затова тази сбогом забравена земя никога няма да просперира и освен това ще бъде 100 години назад. Заради алчност, корупция и мафия бавно всички млади хора си отиват, нямат шанс да живеят в БГ", смята друга потребителка.

"Няма такъв цирк е тая държава. Хората бачкат за по 1000-1500евро на месец а едно излизане за двама души ти излиза 50 евро", заключва един коментатор.