Бойко Найденов: Ако убийството е извършено от един човек, то той е бил близък на жертвите

Да не се чете между редовете по случая "Петрохан". Тази позиция изрази пред bTV Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба.

По думите му трудно би могло убийството да се извърши от един човек, или ако е от един човек, то той е бил близък на жертвите, защото няма следи от самозащита. Найденов изрази и съмнение, че писмото от Ивайло Калушев е писано от него, тъй като е изпратено по мейл и всеки може да изпрати подобно писмо. "Нямаме основата какво се е случило", изтъкна той.

Много е важно какви са събраните доказателства, заяви бившият директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор Бойко Найденов.

Според Найденов разследващите са подценили случая и търсят сензация. Той не одобрява и реакцията на главния прокурор Борислав Сарафов, тъй като по думите му приоритет трябва да е задържането на извършителите.

И заяви, че има 95% разкриваемост на убийствата, защото повечето пъти става въпрос за битово убийство от близък човек.

"Има много работа в момента и не допускам, че тя не се върши - но към момента не виждаме някой да излезе и да каже, че това се върши. Някъде около нас има хора, които са отнели три живота. Те трябва да бъдат установени и дадени на съд", категоричен бе Найденов.

Специално за сигнала отпреди 2 години за дете в риск, той съобщи, че не може разследване да се спира, защото родителите не искали да съдействат. Ако има прекратяване, то трябва да е заради обективни фактори - и при това положение прекратено производство да се размахва отново е не само несериозно, ами и тенденциозно.

Според него убийството на тримата мъже е на границата на професионалното.

Бойко Найденов коментира и темата с Софийски затвор, като изрази мнение, че неговият шеф е бил мотивиран да поиска предсрочно освобождаване на Евелин Банев-Брендо. "Много странно ми прозвуча", сподели той и уточни, че подобно искане по принцип трябва да е инициатива на защитниците.