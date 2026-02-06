IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Търново и Сандански на протест заради загиналия кмет на Червен бряг

Протестиращите с критики към АПИ, невинен не трябва да плаща за техните грешки

06.02.2026 | 10:50 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Два протеста се проведоха днес след тежката катастрофа край Телиш, причинила смъртта на д-р Цветан Костадинов – анестезиолог и бивш кмет на община Червен бряг. Граждани са се събрали във Велико Търново и в Сандански.

Днес Апелативният съд във Велико Търново гледа протеста на мярката за неотклонение на шофьора Димитър Димитров, който участва в катастрофата, при която загина д-р Костадинов. Инцидентът стана на пътя Плевен – Русе в района на Телиш близо до мястото, където загина Сияна. Бащата на момичето също ще се включи в протеста, съобщава bTV.

Прокуратурата ще протестира мярката, смята, че има риск водачът да се укрие.

Правосъдие и справедливост

Причина за недоволството е, че миналата седмица Окръжният съд в Плевен пусна под парична гаранция от 8000 евро шофьора на тира. Хората искат правосъдие и справедливост.

Протестиращите и в Сандански настояват за справедливост, но справедливост и за шофьора, който е обвинен за тежката катастрофа край Телиш. Според тях причината за катастрофата е “черният лед“ на пътя.

Събралите се в Сандански са на мнение, че шофьорът е не по-мало жертва от самия лекар. Критиките им са отправени към АПИ и казват, че невинен човек не трябва да плаща за техните грешки.

“Не можем да наричаме някой убиец, без да са излезли експертизи“, на мнение е една от протестиращите.

Ремаркето се завърта и навлиза в насрещното платно. Следва челен сблъсък с лекия автомобил Мъж, който познава шофьора, разказа, че той е отговорен и не е виновен за това, че е отишъл да си изкара прехраната. По думите му на всеки може да се случи подобно нещо на пътя.

Хората в Сандански изразиха съболезнования на семейството на загиналия лекар.

протест Велико Търново Сандански АПИ катасррофа Телиш черен лед загинал кмет
