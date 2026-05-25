Рубио нарече Тръмп глупак? ВИДЕО

Марко Рубио беше изненадан, когато беше конфронтиран за расистки забележки, отправени срещу индийци в САЩ по време на посещението му в южноазиатската страна, за да възстанови обтегнатите връзки.

По време на съвместна пресконференция с участието на държавния секретар на САЩ в Ню Делхи в неделя, репортер изглежда косвено повдигна въпроса за подкрепата на президента Доналд Тръмп на забележките на американски подкастър, описващ Индия като "адска дупка".

Тръмп сподели определението "адската дупка" в своята платформа Truth Social, което накара индийското правителство да я осъди като неподходяща и "неприлична", пишат от The Independent.

"Имаме много расистки коментари от Съединените щати срещу индийци, индийско-американци. Това противоречи на основната предпоставка на отношенията между Индия и САЩ. Какво е вашето мнение по въпроса?", попита журналистът Рубио по време на пресконференцията след разговорите му с индийския външен министър С. Джайшанкар. "Кой направи тези коментари?", попита Рубио. "Кой?"

Индийският репортер отговори, че коментарите са "доста добре известни" и че "видяхме одобрение на тези коментари", без да уточнява за какво говори.

След това Рубио предложи общ отговор, казвайки, че навсякъде има глупави хора.

"Не знам как да отговоря на това, но ще го приема много сериозно относно коментарите", каза той. "Сигурен съм, че има хора, които са правили коментари онлайн и на други места, защото всяка страна по света има глупави хора. Сигурен съм, че тук има глупави хора. Има глупави хора в Съединените щати, които през цялото време правят глупави коментари. Нашата нация е обогатена от хора, които са дошли в страната ни от цял ​​свят, са станали американци, асимилирали са се в нашия начин на живот и са допринесли много."

Рубио е на четиридневно посещение в Индия, по време на което се очаква да присъства на среща на Quad, стратегическа група от САЩ, Индия, Япония и Австралия, във вторник.

Секретарят се срещна с премиера Нарендра Моди през уикенда и присъства на гала прием в Делхи по случай 250-годишнината от независимостта на Америка.

Рубио също присъства на ранно честване на рождения му ден в кулоарите на гала приема в Бхарат Мандапам, където американската диско група Village People му изпя "Честит рожден ден", преди да изпълни хита си YMCA. Рубио, който навършва 55 години на 28 май, получи торта по време на събитието, организирано от посланика на САЩ Серхио Гор.

По време на честването Гор инициира изненадващ разговор с Тръмп, който каза на събралите се по високоговорителя: "Обичам Индия"

"Обичам премиера. Моди е страхотен. Той е мой приятел и просто искам да кажа много, много добра вечер на всички тази сутрин тук и тази вечер там", продължи президентът. "И просто искам да кажа, че сте страхотни. Никога не сме били по-близо до Индия и Индия може да разчита на мен и на нашата страна на 100%. Ако някога се нуждаят от помощ, знаят на кого да се обадят. Обаждат се точно тук. Справяме се добре. Поставяме рекорди. Имаме рекордна икономика, рекорден фондов пазар и всичко, което Индия иска отново. И аз съм голям, голям фен на премиера Моди."

Посещението на Рубио и забележките на Тръмп идват в момент, когато САЩ и Индия се стремят да поправят отношенията си, обтегнати от вредните коментари на президента за южноазиатската нация, неговите тарифни и имиграционни политики и нарастващата близост на Вашингтон със съперника си Пакистан.

Двустранните отношения се влошиха рязко, след като Моди омаловажи ролята на Тръмп в посредничеството за прекратяване на огъня, за да се сложи край на четиридневния военен конфликт между Индия и Пакистан през април миналата година.

Пакистан, от друга страна, открито приветства Тръмп и дори се застъпи за това той да получи Нобеловата награда за мир.

След това дойде икономическото напрежение, тъй като администрацията на Тръмп наложи високи мита на Индия, включително като наказание за закупуване на руски петрол с отстъпка.

В събота Рубио покани Моди да посети Белия дом, тъй като двете държави "се споразумяват да задълбочат сътрудничеството в търговията и отбраната и да ускори сътрудничеството по критични и нововъзникващи технологии". Моди посети САЩ за последно през февруари 2025 г.

Рубио подчерта, че търговските политики на администрацията на Тръмп са проектирани с глобална перспектива, за да служат на американската икономика, а не са насочени към Индия.

"На практика няма държава в света, до която бих могъл да пътувам, която да не повдигне въпроса за търговията, защото направихме това от глобална гледна точка", каза той.