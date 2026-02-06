"Възраждане": Няма да бъдат ограничени правата на българите в държави извън ЕС

Петър Петров, депутат от ПГ на “Възраждане” е категоричен, че след въведените промени, правата на българите, гласуващи в страни извън ЕС, няма да бъде променен.

Депутатът посочи, че партията от три години внася такъв законопроект, който, по думите му, прецизно анализира данните за гласуването в държави извън ЕС.

На въпрос как ще коментира тезата, че “Възраждане“ обслужва други партийни интереси със “силен електорат в южната ни съседка“, Петров отговори: “Ще спрем 30 000 гласа под строй и контролирано за “Ново начало“, пък и за другата партия АПС“.

Попитан за подкрепата на ГЕРБ, БСП и ИТН, Петров отговори, че трябва те да отговорят защо сега са решили да подкрепят законопроекта. Никога не бихме участвали в каквито и да било обещания и договорки, нашата цел е българските избори за българския парламент да бъдат честни и прозрачни, каза той.

“Доколкото разбрах по неофициална информация, министрите и министър-председателят имат някаква друга работа и не желаят да идват на задължителния по правилник блицконтрол и на парламентарен контрол”, коментира Петров липсва на парламентарно заседание днес.