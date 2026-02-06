Съдът пусна срещу 8000 евро шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш

Апелативният съд във Велико Търново потвърди мярката от осем хиляди евро парична гаранция за шофьора, причинил катастрофата край плевенското село Телиш. Тогава на главния път Бяла – Ботевград, между селата Горни Дъбник и Телиш, загина бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.

Мотивът, с който апелативните магистрати потвърдиха решението на Окръжния съд в Плевен да освободи под парична гаранция Димитър Димитров е, че не е на лице реална опасност той да се укрие или извърши друго престъпление. По отношение на предишните нарушения, които той има на пътя, в решението си съдът посочва, че повечето от тях са извършени преди повече от 10 години, като преобладават административните.

Паричната гаранция беше обжалвана от държавното обвинение. Прокурорът от Апелативната прокуратура във Велико Търново Димитър Лещаков пледира мярката, наложена от окръжния съд в Плевен, да бъде променена в „Задържане под стража“. Според жалбата на прокуратурата към въззивната инстанция, пътнотранспортното произшествие е възникнало заради нарушение на правилата за движение от страна на водача на тежкотоварния камион.

Обвиняемият има 24 нарушения на правилата за движение от 1998 година до януари 2026 година, а през 2022 година е бил с отнето свидетелство за управление поради употреба на алкохол, каза Лещаков. Адвокатите на обвиняемия Димитър Димитров цитираха констативен протокол, според който причината за катастрофата е, че пътният участък е бил с черен лед, което е причина за катастрофата. Те посочиха, че оспорват протеста на държавното обвинение като незаконосъобразен.

Преди заседанието на съда, пред съдебната палата протестиращи настояваха за по-строга мярка за неотклонение - "Задържане под стража" за мъжа. Протестът бе организиран в социалните мрежи от бащата на загиналата на същия път 12-годишна Сияна Николай Попов. Той каза, че в България има огромен проблем с липсата на справедливост.

Пред сградата на Районния съд в Сандански се проведе пък протест в подкрепа на шофьора на тежкотоварния автомобил. В протеста се включиха близки, колеги и граждани, които настояха институциите да изяснят всички обстоятелства около инцидента и призоваха Агенция „Пътна инфраструктура“ да поеме своята отговорност, ако се установят пропуски в поддръжката.