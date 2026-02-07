IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Водата в Сливен продължава да е мръсна и негодна за пиене

Източникът на замърсяване към момента не е ясен

07.02.2026 | 11:45 ч.
Водата в Сливен е замърсена и негодна за пиене, предупреждават от здравната инспекция в града. Няма директен риск за здравето на хората, но ситуацията показва проблем във водопреносната мрежа, който трябва да бъде отстранен.

Източникът на замърсяване към момента не е ясен, започват проверки. Все пак, днес водата изглежда сравнително по-чиста и прозрачна, пише bTV.

„Вчера беше направо ужасна водата. Около 14:30 ч. започнах да си пълня ваната, два-три пъти сменях водата, беше ужасна направо. Зелена беше даже, само жабчетата липсваха“, казва Стефан Николов от Сливен.

И докато вчера от крана на ваната е текла жълта и мътна вода, то тази сутрин потича бистра вода.

От РЗИ казват, че все пак тя не е годна за пиене, само за миене.

Съпругата му Мария казва, че случаят с мръсната вода не е прецедент: „При всяка авария тръгва така - жълта или кафява, а след това се избистря. В Сливен много честоо сме без вода, често има такива аварии, пукнати тръби“.

Тагове:

вода сливен
