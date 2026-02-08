Костадин Ангелов: С бавенето на изборите се преследва определена цел

"Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва. Господин Борисов като опитен държавник каза: „Дайте ни още 20 дни, за да приемем бюджета“, защото това беше много важно за държавата. Румен Радев категорично тогава каза: „Незабавна оставка", заяви зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов пред БНТ.

Той напомни, че оставката е била дадена веднага, след като са чули какво искат хората на площада.

"Каква беше политическата логика, ако Румен Радев знаеше, че ще подава оставка, той да води консултациите между политическите партии за съставяне на правителство? За да ги преслуша, за да му стане ясно какво трябва да прави на политическия терен ли? Това според мен е един вид политически инструмент. Той превърна тази институция в инструмент за реализиране на собствените си политически амбиции. Това за нас е неприемливо. Второ. Президентът Йотова проведе консултации и стана ясно, че няма да има правителство. Защо не назначи служебен кабинет? Нима Цветница и Великден се определиха сега? Нима Румен Радев или Йотова не знаеха кога ще е Цветница и Великден“, коментира Костадин Ангелов.

Той подчерта, че администрацията не спира да функционира напълно, но има известни затруднения.

"За ГЕРБ никога не е имало значението на служебен премиер и служебният вътрешен министър. Ние сме печелили и при Бойко Рашков, печелили сме и с машини, и с хартия“, каза още той.

От думите на Ангелов стана ясно, че ГЕРБ са готови да бъдат опозиция в следващия парламент.

"Ние сме изключително опитна политическа формация. Били сме управляващи, знаем как да бъдем в опозиция. Това, което ви обещаваме в следващия парламент, това, което ви обещаваме в предизборната кампания, е, че нашата кампания ще бъде насочена, за да покажем на българския народ един нов обществен договор, който да бъде насочен към индустриализация на държавата, към това, което ни носят върховите технологии, изкуственият интелект, това, което ще доведе до връщането на младите хора в България", каза още Ангелов.

Костадин Ангелов коментира, че Борисов вероятно има повече доверие на Радев, защото очаква да бъде заблуждаван по-малко, отколкото от „Продължаваме промяната“.