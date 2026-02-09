IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Закъсали автомобили към Пампорово, екипи на полицията са в помощ

В района на зимния курорт вали обилен сняг

09.02.2026 | 13:22 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Сигнал за множество закъсали автомобили по пътя към Пампорово, съобщава Елена Стоилова от Областната дирекция на МВР в Смолян. Три екипа на полицията са на място и се опитват да помагат на шофьорите. В района на курорта вали обилен сняг.

Осем са закъсалите автомобила в района на почивна станция “Мирчо войвода“. Закъсали има и до разклона за един от хотелите в курорта.

В последните минути е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала поради снеговалеж и снегопочистване, съобщи Андриян Петров – заместник-областен управител. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Смолян Пампорово обилен снеговалеж закъсали автомобили полиция
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem