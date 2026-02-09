Закъсали автомобили към Пампорово, екипи на полицията са в помощ

Сигнал за множество закъсали автомобили по пътя към Пампорово, съобщава Елена Стоилова от Областната дирекция на МВР в Смолян. Три екипа на полицията са на място и се опитват да помагат на шофьорите. В района на курорта вали обилен сняг.

Осем са закъсалите автомобила в района на почивна станция “Мирчо войвода“. Закъсали има и до разклона за един от хотелите в курорта.

В последните минути е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала поради снеговалеж и снегопочистване, съобщи Андриян Петров – заместник-областен управител. / БТА