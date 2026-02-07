Случаят "Петрохан" – много версии, много съмнения, какво се знае дотук?

Тройното убийство край хижа "Петрохан" със сигурност е случай, който разследващите не помнят от десетилетия. В публичното пространство се въртят версии, а най-интересното от криминална гледна точка, е че нито една не изключва другите.

На 2 февруари три тела бяха открити пред полуизгорялата сграда на бившата хижа „Петрохан“. И тримата мъже са с прострелни рани в главата, а на мястото по неофициална информация са намерени няколко огнестрелни оръжия и гилзи.

От полицията призовават всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава.

Телата на 49-годишния Ивайло Иванов, 45-годишния Дечо Василев и 51-годишния Пламен Статев бяха открити мъртви в снега, наредени един до друг недалеч от хижата. Двама простреляни в слепоочието, третият - под брадата. Телата са били наредени до кучешката колиба, а две кучета са открити разстреляни на втория етаж на хижата.

Организацията

Жертвите са част от организацията „Национална агенция за контрол на защитените територии“, която се представя като първата българска рейнджърска служба. Организацията е вписана в Търговския регистър на 13 януари 2022 година. 26 дни по-късно тя подписва рамково споразумение за сътрудничество с Министерството на околната среда и водите – министър по това време е Борислав Сандов. Документът предвижда участие в мониторинг и превенция в защитени територии. Всички сайтове, които са свързани с дейността на „Национална агенция за контрол на защитените територии“, както и всички други дейности, свързани с лицата, са с недостъпно съдържание.

За периода от 2022 г. до 2024 г. организацията е получила дарения на стойност 59 000 лева, сочи справка на bird.bg. Според разследващи обаче организацията е получавала по неофициални данни дарения за стотици хиляди левове, а едно софийско семейство е дарило близо милион. Те обаче не са отчетени в официални документи.

Липсващият Ивайло Калушев

На този фон вече дни наред няма ни вест, ни кост от Ивайло Калушев, собственика на хижа "Петрохан", известен пещерняк, планинар, познат и като Иво Лама заради принадлежността му към будизма. През 2010-а година Ивайло Калушев успява да помогне за спасяването на група туристи, които са блокирани в пещера "Духлата". Те са били под повърхността, след като нивото на водата се вдига.

Полицията е извършила проверка в село Българи, в Странджа, след сигнали, че издирваният след тройното убийство алушев е пребивавал там до преди няколко дни. Районът се намира на няколко километра от турската граница. Районът на Странджа е известен с труднодостъпния си терен, гъстите гори и близостта до държавната граница. Именно там във вторник вечерта полицията е извършила проверка в къща в село Българи след получен сигнал, че издирваният Калушев може да се е укривал в имота. По информация на местни жители мъж, отговарящ на описанието на Калушев, е бил забелязан в селото до преди няколко дни. Според разказите, той се е придвижвал с джип, на който имало надпис „Планинска спасителна служба“. Кметският наместник на село Българи Петър Недялков обаче отрича да разполага с информация за пребиваване на Ивайло Калушев в населеното място и посочва, че няма адресна регистрация на такова лице в селото.

Междувременно бе открит изоставен кемпер край Монтана, с който се предполага, че се е придвижвал Калушев. Кемперът е открит на около 30-40 километра от хижа "Петрохан". Не се изключва вероятността Калушев да е потеглил към Гърция. Знае се, че границата може лесно да бъде мината, а оттам да тръгне за някой от островите.

Майката: Не знам дали е жив или не

Стела Димитрова-Майсторова, майката на Ивайло Калушев, получава следното съобщение:

„Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина… Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар… Обичам те много. Бъди свободна“, гласи есемесът.

"Не знам къде е синът ми. Давате ли си сметка, че аз от 1 февруари не знам къде е, а сега искате подробности? Аз не знам дали е жив, или не", каза тя.

Приятелят

Главният редактор на OFFNews Владимир Йончев е убеден, че Ивайло Калушев не е извършителят на убийствата. Той потвърди, че го е познавал добре и че е посещавал хижата край Петрохан многократно.

Според Йончев Калушев е жив и се крие. Той не смята, че съобщението, което е изпратил на майка си, е предсмъртно.

"Ивайло е легендарен пещерняк, всичко за него е центрирано около пещерите. Иво живееше така от много години. Ако имаше някаква мания, тя беше да крие пещери, които е открил, за да не бъдат оцапани от туристи, искаше да знае кой ще влиза в тях", коментира журналистът.

Той отхвърли изцяло твърденията за педофилия и подчерта, че Калушев винаги е бил лидер и учител, като е обучавал и него. Според Йончев, ако се правят такива изводи, значи всеки ръководител на кръжок или школа може да бъде обвинен в същото.

Объркващото изявление на един баща

Детето на спелеолога Яни Макулев е в неизвестност и се намира заедно с издирвания след тройното убийство в района на бившата хижа „Петрохан“ Ивайло Калушев. Неговото интервю предизвика още повече въпроси, защото навява изводи, че знае къде е синът му или говори под диктовка.

„За последно сме комуникирали на 29 януари. Тогава беше на морето и от този момент насам контакт не съм осъществявал. Телефонът му е изключен, каза Макулев и допълни, че не използва приложение за проследяването му, но се надявам всичко да е наред.

Той уточни, че след престоя на морето детето и Калушев не са се връщали в селото, а посоката им и текущото местоположение остават неизвестни.

„Калушев по никакъв начин, пряко или косвено, не се е свързал с мен, за да каже ‚Добре сме‘“, обясни Макулев. Въпреки липсата на контакт той изрази увереност, че детето му е добре:

„Аз съм спокоен в момента, защото знам детето ми с кой се намира и съм доволен, че е в безопасност. Оставям се на вътрешния си инстинкт, като спортист и родител, но съм убеден, че до ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят“.

"Туин Пийкс" от Борислав Сарафов

И.ф. на главен прокурор Борислав Сарафов коментира случая с трите трупа при хижата в Петрохан като го оприличи на сериала „Туин Пийкс“.

„Два пъти повече ме шокира дейността, не само убийството, а дейността на тази неправителствена организация, която сякаш се е опитала да изземе дейността на оторизираните държавни институции, да провежда своя политика и свои действия. Отделно от това дейността на тази неправителствена организация в никакъв случай не може да се каже, че е богоугодна, че е в интерес на държавата и на децата – вие четете между редовете какво имам предвид с това“, посочи той.

Главният прокурор заяви, че е имало проверки на ДАНС от преди две години на тази организация, всъщност именно това възпрепятства събирането на информация и доказателства – нежеланието на родителите на тези деца за съдействие.

Запитан дали става въпрос за сектантска мрежа с педофилия, Сарафов каза: „Напълно вярно ме разбирате. Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща. Намираме се пред един „Туин Пийкс”.

Сарафов потвърди, че Ивайло Калушев се издирва. „Няма връзка с него, не е изключено да не е сред живите. Изпратил е есемес на майка си, от който може да се направи извод, че той възнамерява сам да посегне на живота си. Дали е жив и къде се намира – това е работа, която предстои”, каза Сарафов.

Директорът на ДАНС Деньо Денев отхвърли твърденията, че служители на ДАНС са пристигнали в хижата в понеделник. Това е импровизация на хората от селото, които не са различили служителите, смята Сарафов.

Запитан дали е нормално паравоенна организация да пази хижата, Сарафов каза, че не е. Бившият министър Борислав Сандов трябва да бъде попитан кой и защо е сключил с тази организация такъв договор, каза Сарафов.

Криминалистите говорят

Адвокат Димитър Марковски коментира, че това е едно изключително тежко криминално престъпление.

“Това, че има много версии, по които се работи, не е никак лошо. Ситуацията е доста комплицирана и се усложнява от липсата на собственика на хижата Ивайло Калушев", коментира той. Марковски поясни, че трябва да се изчакат присъствено-обективните доказателства - назначените експертизи, които ще покажат посоката, в която трябва да се върви. Юристът добави, че разследването трябва безпристрастно да подреди пъзела.

"Трябва да се направи много внимателна проверка на неправителственото сдружение и да се прецени по какъв начин деца са пребивавали горе. Трябва да се прецени тези деца как са били надзиравани, трябва с тях да разговарят психолози. Обикновено тези места, високо в планините, са много добра база за криминални дейности. Удобно място са за укриване и развиване на каквато и да било криминална дейност", подчерта адвокатът.

По думите му може да се търсят политически нюанси и краски, но е възможно да се ползват от партиите за "политически нужди".

„Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действие да неутрализира другите опоненти”, каза бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов. Той посочи, че не е известно дали убийството е извършено от вътрешен човек, но властите сигурно вече са наясно, защото в хижата вероятно е имало и видеонаблюдение. А ако превозно средство е тръгнало от хижата след убийството, то може да бъде засечено от камерите на АПИ, смята бившият зам.-ректор.

Иванов е на мнение, че телата на мъжете са преместени след убийството и затова са наредени едно до друго.

"Чисто практично е много трудно едновременно един по един да простреляте трима човека и после да ги изнесете и да ги наредите. Те са местени. В тази ситуация ми се струва, че са присъствали повече хора от убитите и издирваните. Били са повече от петима", предполага той. Според Иванов запалването на хижата се дължи по-скоро на паника от страна на извършителя и не е било предварително подготвено.

Да не се чете между редовете по случая "Петрохан", каза Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба. По думите му трудно би могло убийството да се извърши от един човек, или ако е от един човек, то той е бил близък на жертвите, защото няма следи от самозащита. Найденов изрази и съмнение, че писмото от Ивайло Калушев е писано от него, тъй като е изпратено по мейл и всеки може да изпрати подобно писмо. "Нямаме основата какво се е случило", изтъкна той. Според Найденов разследващите са подценили случая и търсят сензация. Той не одобрява и реакцията на главния прокурор Борислав Сарафов, тъй като по думите му приоритет трябва да е задържането на извършителите.

"Има много работа в момента и не допускам, че тя не се върши - но към момента не виждаме някой да излезе и да каже, че това се върши. Някъде около нас има хора, които са отнели три живота. Те трябва да бъдат установени и дадени на съд", категоричен бе Найденов.

Според него убийството на тримата мъже е на границата на професионалното.

"Явно организацията е имала силна подкрепа. Тогава министър Сандов беше и вицепремиер. Това ги легитимира. Не може да се каже, че този договор е безсмислен", каза експертът по национална сигурност ген. Румен Ралчев. По думите му реално тези хора са вършили работа на министерствата.

"Спешно подпомагане на неправителствена организация. Питайте Саша Безуханова защо им е давала толкова неща, кметът Терзиев ги е подпомагал финансово. Една от най-големите охранителни фирми също участва. От нищото получават джипове, АТВ-та, дронове за десетхи хиляди левове. Това е един проект, от който сега всички се оттеглят".

Според ген. Ралчев най-вероятно са помагали в борбата с нелегалния трафик, но гостът запита дали това не е изместване, за да си направят техния трафик.

"Те са на една пътека, по която след 8 км се минава границата. Вила "Малина" е унищожена, но там периодично спят бежанци. Самата вила е на място, от което може да се ориентират хората. Били са във взаимоотношения с "Гранична полиция", но явно са имали допълнителна дейност", коментира той.

По думите му бившата хижа "Петрохан" втори път "случайно е запалена и е догоряла, за да се унищожат един куп улики". Експертът добави, че времето е избрано много подходящо.

От тази страна има стари мини, там са и вагонетките, където се е добивало злато. Говори се и за иманярски набези, имали са карти и са работили в района, коментира още ген. Ралчев.

Малко по-нагоре е река Сребра, където хората добиват сребро, обърна внимание той.

"Въпросът е доколко са навлезли в тези интереси и дали не са изместили някого. Или изключително дълбока обида на родител, близък партньор или някой от съседната държава", допусна ген. Ралчев.

"Ивайло Калушев и Николай Златков са носители на много информация. Трудно ще ги открият в големия Балкан, ако са убити някъде там. Ако са тръгнали, минали са за много кратко време през границата в Сърбия", на мнение е той.

От отговорите на службите по случая "Петрохан" идват повече въпроси. Обществото иска да знае всички отговори за тройното убийство", заяви бившият градски зам.-главен прокурор на София Роман Василев.

Той описа реакцията на отговорните органи като "художествен фолклор и самодейност".

"Разбрахме от ДАНС, че работи по случая от две години. Вероятно е събирала определени материали, най-вероятно става въпрос за престъпление срещу държавата. Тези хора са били общоизвестни на обществото. В момента всеки един обикновен гражданин няма представа. Не е нормално да се коментира криминално престъпление още от началото", каза още той.

"Няма отговори дали убитите са добри момчета, помагащи на деца, или каналджии и наркотрафиканти или паравоенна организация, подчерта той. По думите му раните по труповете показва, че "има криминално отношение към тези хора".

Спонсорите на НАКЗТ - Терзиев, Саша Безуханова...

Потресена съм като много от трагедията в Петрохан. Искрени съболезнования на близките хора на загиналите. В публичното пространство през последните два дни се разпространяват различни спекулативни интерпретации за случилото се, които замесиха и моето име, написа в профила си във фейсбук бизнес дамата Саша Безуханова по повод откритите три трупа в хижа "Петрохан".

"Каузата, на която съм се посветила в последните години е опазване на природата. Водена съм от убеждението, че ограничаването на ефектите от климатичните промени и загубата на биоразнообразие изисква без забава въвеждане на нови решения за опазване на природата и е задача на всеки от нас – в личен, институционален и бизнес план. Затова и подкрепям лично и с професионалния ресурс на екипа ми широк кръг природозащитни инициативи – дейността на MOVE.BG и SCION са изцяло посветени на темата, работя по нея активно като председател на бодра на WWF за Централна и Източна Европа и член на консултативния съвет на зелени финансови политики WCLN на Европейската инвестиционна банка, участвам с лично финансиране на иновативни стартиращи компании и иновативни практики на природозащитни организации, които дават решения на един от най-значимите проблеми пред човечеството днес – все по-драстичните природни катаклизми и свързаните с тях рискове.

От екипа на Националната агенция за контрол на защитените територии ме потърсиха за подкрепа на именно такъв иновационен за България проект, който позволяваше мониторинг на големи природни зони – територия, за която екипът им легитимно отговаряше. Без колебание подкрепих финансово иновационната за България природозащитна практика за наблюдение с дронове, водена от убедеността, че тя ще послужи за добър модел за опазване на природните ни ресурси. Зная, че тази технологична осигуреност послужи за ограничаване на незаконната сеч и нерагламентиран лов в региона, за подкрепа при горските пожари. Надявам се, че трагедията в Петрохан няма да хвърли сянка и измести фокуса от голямата задача - да работим с целия ни ресурс за възстановяване и да живеем с уважение към природата."

Кметът на София Васил Терзиев лично е познавал трите жертви от убийството в хижа "Петрохан". В публикация във Facebook Терзиев казва, че е подкрепял каузата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

Познавах ги. Иво, Дечо и Пламен. Лично. Подкрепях каузата им, включително заради тях самите - лично. И преживявам това, което се случи. Виждам какво се пише днес – паравоенни, сектанти, мрежи за трафик на хора, конспирации. Виждам и как по учебник, по най-добрите КГБ методи, за 24 часа се сглобява "история", която после се лепи на мен:

анонимен профил -> удобен говорител -> жълти медии -> национален ефир.

Една и съща схема. Без факти. Без срам. Вместо да се зададат истинските въпроси, се търси удобен виновен. Някой пита ли се защо животът се върна в планината? Защо отново имаше сърни, вълци, мечки? Дали това е случайно - или е резултат от години ежедневни усилия срещу бракониери, които избиват по 10–15 животни наведнъж - за удоволствие? Случайно ли изчезнаха дървосекачите? Или беше резултат от последователна битка за опазване на 200–300-годишна букова гора - гора, за която местни деребеи и ДПС-структури открито се бяха заклели, че ще бъде изсечена? Някой ще попита ли за мигрантските канали, за които те помагаха на Гранична полиция да противодейства?

Това са истинските въпроси. А отговорите са ясни и проверими. Дейностите им се извършваха с разрешение от МОСВ и в рамките на закона. Какво и защо съм им бил дал аз стана важно, само за да се отклони вниманието от реалната тема и да се свали отговорността от разследващите. Отговарям: Помагал съм им открито, наред с много други хора. Дарих средства по банков път за електрически мотори, за да се придвижват тихо, така че бракониерите да не ги чуват от съседни ридове, и животните да не бъдат плашени по време на обходи. Целта им беше чрез модерни технологии и подходи да покажат как малък брой добре подготвени хора могат ефективно да опазват голяма територия.

Не бих дарявал, ако имам и най-малкото притеснение. И не съжалявам нито за миг. Това бяха хора, които не просто пазеха природата, а я познаваха в дълбочина. Едни от най-добрите пещерняци в България. И едни от най-добрите пещерни водолази в света. Хора с изключителна подготовка, дисциплина и уважение към живота - над и под земята. Отделно - твърдението, че пътеката е била "затворена", просто не е вярно. Минавал съм по нея многократно. Пътеката минава над хижата и е била използвана нормално от туристи. Ако има каквато и да било информация, която подкрепя всички тези ужасни обвинения, тя трябва да бъде извадена с факти от разследващите органи.

Всичко друго е клевета - особено когато се хвърля по адрес на хора, които вече не могат да кажат нито дума в своя защита. А ние, като общество, не трябва да сме слепи за случващото се в планините ни - безмилостна сеч, изчезнали диви животни, канали превърнати в магистрали. И не трябва да позволяваме някой да очерня мъртвите. Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също: добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг.

Какво точно е довело до трагедията - никой от нас не знае. Но това, което се случва сега, е свинщина. И тя говори много за това колко прогнила е системата, в която живеем. И колкото и да е трудно в такива моменти, толкова по-голяма трябва да бъде мотивацията на всеки от нас да остане в България и да се бори за по-добро".