Откриха издирваното дете от Шумен

Детето на 11 години, което бе обявено за издирване от полицията по молба на близките му, е било намерено в добро здравословно състояние в Шумен, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР Ася Йорданова.

"Издирването му се преустановява. Благодарим за получените сигнали", допълни тя.

Калоян Казаков бе обявен за издирване по молба на близките му. От полицията призоваха всички, които имат информация за местонахождението на Калоян Казаков, да подадат сигнал. Казаков бе в неизвестност от 15:30 ч. вчера.