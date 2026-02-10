IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Новини Днес | 20

Откриха издирваното дете от Шумен

11-годишното момче е в добро здравословно състояние

10.02.2026 | 07:21 ч. Обновена: 10.02.2026 | 07:28 ч.
Снимка БГНЕС

Детето на 11 години, което бе обявено за издирване от полицията по молба на близките му, е било намерено в добро здравословно състояние в Шумен, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР Ася Йорданова. 

"Издирването му се преустановява. Благодарим за получените сигнали", допълни тя.

Калоян Казаков бе обявен за издирване по молба на близките му. От полицията призоваха всички, които имат информация за местонахождението на Калоян Казаков, да подадат сигнал. Казаков бе в неизвестност от 15:30 ч. вчера.

