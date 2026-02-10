Започва работата по разширението на софийското метро по третата линия

Днес започват строително-монтажните дейности в района на парка на Военна академия „Г. С. Раковски“ като част от проекта за разширение на столичното метро по третата метролиния, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

В участъка между действащия лъч на метрото и отклонението към район „Слатина“ ще бъде изградена изходна площадка за тунелопробивната машина, чрез която се реализира разширението. Подобна площадка беше изградена и при строителството на третата метролиния на кръстовището на бул. „Мадрид“ и бул. „Христо и Евлоги Георгиеви“ (до парка „Заимов“).

Изпълнението на проекта ще бъде съобразено с особеностите на прилежащата градска среда. В този смисъл „Метрополитен“ ЕАД поема ангажимент за възстановяване и облагородяване на засегнатите части от парка на Военната академия, така че след приключване на строителните дейности пространството да бъде в по-приветливо състояние от първоначалното.

„Изграждането на метрото в София последователно допринася за подобряване на градската среда и качеството на живот. Освен по-добрата свързаност, проектите носят със себе си обновени обществени пространства, нови зелени площи и инфраструктура, от които печелят всички граждани“, заяви инж. Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД., цитиран от пресцентъра на Столичната община.

В края на януари от Столичната община съобщиха, че през тази година метрото ще се разшири с нов 3-километров участък и три нови метростанции, като се очаква трасето да влезе в експлоатация до 1 август.