Вижте съвети как да разпознаете фалшивото евро?

Какво да направите?

10.02.2026 | 09:45 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Как можете да разпознаете фалшива евробанкнота без специализирана техника? Единственото, което трябва да направите е да пипнете, наклоните и разгледате внимателно парите. 

С цел предпазване от фалшифициране всяка истинска банкнота е с вградени защитни елементи. Тя има релеф и е направена от шумяща и твърда хартия. За да усетите, че мастилото е релефно, прокарайте пръст по лицевата ѝ страна и леко я подраскайте с нокът.

Разгледайте банкнотата срещу светлината, за да видите водния знак, осигурителната нишка и цифрите. Трите детайла могат да се видят от лицевата и от обратната страна и показват, че парите са истински. Винаги проверявайте няколко защитни елемента. Ако имате съмнения, сравнете банкнотата с друга, за която сте сигурни, че е истинска.

За да се улесни разпознаването на евробанкнотите от незрящи и хора с увредено зрение, са вградени четири елемента. Банкнотите с различна стойност се различават по-размер. Тези с по-голям номинал са по-големи. Банкнотите имат преобладаващ цвят – от 10 евро е червена, а от 20 евро е синя. Номиналната стойност е изписана с отчетливо с големи цифри. Парите имат релефен печат, при който мастилото е изпъкнало на определени места.

