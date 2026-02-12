ЧСУ "Петко Р. Славейков" - 20 години едно различно училище

История и създаване

Училището има 20-годишна история. В основата на създаването му са участвали основно родители и университетски преподаватели, ангажирани с образованието и желаещи да имат за децата си по-добра алтернатива на държавното образование. Целите на училището са били то да предоставя качествено образование и да бъде достъпно и за родителите, които са в хуманитарните професии и ценят образованието. Стартира през 2005 г. като начално училище. Днес то е средно езиково училище и в него се обучават деца от 5 г. до 19 г., т.е. от предучилищна група до 12.клас.

Това дава възможност децата в училището да преминат пълна образователна програма и в края на своето обучение да бъдат формирани като отговорни и ангажирани млади хора с умения да учат и да се развиват през целия живот, както и да се реализират кариерно и в личностен план да бъдат способни да работят в екип, да държат на ценностите като уважение, честност, отговорност, почтеност, морално достойнство и познаване на устоите на християнските добродетели.

Иновативни подходи на работа за високо качество

От 2019 г. ЧСУ „П. Р. Славейков“ се развива като иновативно училище. Акцентите на учебната програма са формиране на компетентности за 21. век като обучението мотивира децата за учене и постижения и ги поставя в активна позиция в учебния процес. Училището има своя програма, заимствана от опита на International Primary Curriculum за проектно базирано обучение във всеки клас. Успешно интегрираме обучение на български и на английски език.

В училището прилагаме подходи за интегрирано преподаване на учебното съдържание, което върви на български и на английски език по отделни теми. Това прави учебния процес за деца по-интересен и увлекателен с надграждане и естествено усвояване на материала. Програмата за езикова компетентност в училището е насочена в две направления: висока грамотност по български език и умението на децата да се изразяват и комуникират както на български, така и на чужд език.

В езиковата си програма училището предлага интензивно обучение по английски език в начален и прогимназиален етап с ранно изучаване на втори чужд език от 2.клас (немски или френски) по желание на родителите и децата или от 5.клас като задължителни часове в учебната програма. Децата, които започват при нас от предучилищна група с надграждане през годините в 5.,6. и 7.клас свободно се изразяват на английски език и взимат нива по А2-В1 на Кеймбридж. Всяка година децата от училището в съответствие с групата, в която са, преминават през сертифициране на нивото на владеене на английски от външна оценителна организация на Кеймбридж.

В гимназиална степен училището предлага като първи чужд език английски, а като втори чужд език може да се избере между испански, немски или френски. Още в 8.клас децата започват да учат три предмета на английски от англоговорящи учители от Великобритания, Северна Америка и др.

Другите компетенции, които училището развива, са уменията за критично мислене и вземане на решения, работа в екип и партньорство, емоционална интелигентност и себеизява през творчество, презентации и участия в проекти, също така арт ателиета, изкуство и театър, спорт и участия в много различни училищни и извънучилищни състезания, конкурси и тържества. Училището има богат училищен живот с непрекъснати възможности на децата за изява и развитие.

Част от модела на работа в училището е връстници да обучават връстници, с което поставяме децата в активна позиция и се научават не само да предават познание и опит на другите ученици, но на отговорно и добронамерено отношение към по-малките от тях или към тези, които са различни и нямат високи учебни постижения поради различни здравословни причини. За да възпитаваме деца с морална и гражданска отговорност, способни да бъдат почтени, честни и достойни смели хора, но без арогантност в поведението си и отношението към другите, в училището имаме програма за формиране на добродетели и ценности, базирана върху традиционните ценности и познание на християнската вяра. В тези часове децата се учат да решават морални казуси, да поемат отговорност за своя грешка, да развият способност да се извинят или да простят, както да бъдат смели да отстояват истински ценни и важни неща в живота си.

В учебната ни програма има специални часове по критично мислене още от 3.клас, като програмата надгражда и формира у децата познания и умения за анализ на информацията и обмисляне на решения в казуси и ситуации от ежедневието на децата, както и работа по проекти, в които да приложат наученото. От най-ранна възраст въвеждаме часове по "Дизайн мислене", по време на които се работи по формиране на умения за вземане на решения, работа в екип и творчески или други проекти, с което да се формират ключови компетенции. С напредване на възрастта отделяме специално внимание на психичното здраве и развитието на децата и това се случва през часовете по емоционална интелигентност, където отново се работи за себерефлексия и осъзнаване, себеизразяване по здравословен и подходящ начин на своя вътрешен емоционален свят. За всички даровити деца с математически и лингвистични способни предлагаме клубове за допълнителна работа и развитие на талантите и способностите не само по математика, но по български език, английски език, арт и др.

Екипът

Учителите работят ангажирано, творчески и с професионална добронамереност към децата. Това създава спокойна и приятна обстановка за учене и за развиване на способности на децата. В екипа имаме млади и способни учители. Всички преминават през регулярни обучения за повишаване на компетентността и уменията за работа с деца, комуникация, решаване на конфликти в учебния процес и междуличностните отношения и др. Към екипа имаме психолози, логопед, ресурсен учител, педагогически съветник и много външни лектори, които успяват да дадат богатство и разнообразие на нашия екип като специалисти в различни сфери.

Повече информация за прием и условия за записване за предстоящата учебна година 2026/2027 - на сайта на училището https://www.slaveikov-school.org