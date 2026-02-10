Политолози: Партиите политизират случая "Петрохан"

Политолози смятат, че случаят "Петрохан" се политизира.

Яница Петкова е на мнение, че партиите са видели начин да извлекат позитиви от случая "Петрохан".

"Това накърнява близките на жертвите, не би трябвало да се политизира. Не трябва да се разглежда през призмата на предизборна кампания", подчерта тя в "България сутрин".

Политологът Теодора Йовчева допълни пред Bulgaria ON AIR, че още нямаме яснота какво се е случило, а всякакви версии се чуват.

"Докато няма яснота, могат да текат всякакви спекулации. Ако предположим, че тези хора биват убити, къде отива целият разговор с МОСВ? Нямаме доказателства какво се е случвало в тази хижа", коментира тя.

Относно политическите теми и консултациите при президента, които приключват днес те са на мнение, че предстои трудната задача пред Илияна Йотова да избере служебен премиер.

"Логиката се измества от процедури и правила към личности. Г-жа Йотова ще се стреми да докаже себе си и да се реализира успешно като президент. Предполагам, че би избрала Андрей Гюров", смята Петкова.

По думите ѝ президентът Йотова е заплашена от сериозни критики от различни шумни групи в обществото ни, ако избере друга кандидатура.

"Логиката сочи Йотова да избере Андрей Гюров с оглед на предстоящата кампания и позиционирането на Румен Радев в нея. С оглед на тяхната екипна работа и повдигането на темата за "завладяната държава", обществените настроения водят към Гюров като кандидатура", анализира Йовчева пред Bulgaria ON AIR.

Тя посочи, че има опасност да бъдат атакувани в съда неговите актове като служебен премиер.

Петкова се съгласи, че изборът на Гюров е риск, но добави, че критиките към нея биха били по-големи, ако назначи друг кандидат.

"В АПС имат очакване Йотова да наложи вето на промените в Изборния кодекс,

които засягат основно тях. С намалените секции в чужбина Турция, САЩ и Великобритания ще бъдат най-засегнати. Може да очакваме вето от Йотова и да няма възможност за падането му в Народното събрание", каза още Йовчева.

Петкова смята, че подкрепата в момента е в полза на налагане на такова вето. Ако се наложи вето, то ще бъде трудно преодоляно или няма да бъде преодоляно, прогнозира тя.

Новото ръководство на БСП

Теодора Йовчева заяви, че има много надежди към новото лидерство, но електоралното състояние на БСП е много тежко.

"Идват избори, много трудно лидерството ще прояви качествата си за такъв кратък период. Крум Зарков е изправен пред изключително трудна задача. Към неговата личност има прекалено големи очаквания. Темата за Русия ще бъде по-скоро маргинализирана", сподели очакванията си политологът.

Яница Петкова е на мнение, че БСП с новото си ръководство е потенциален партньор на Румен Радев.

"Конкурират се за доста сходен електорат. При избора на Крум Зарков в БСП сработи силен инстинкт на самосъхранение. Това ще даде нов тласък и мобилизация. Зарков ще загърби темата за Русия и ще върне европейския облик на БСП, който имаше преди години", коментира тя.