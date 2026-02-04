Заради високите сметки за ток: Мъж нахлу в КЕВР (ВИДЕО)

Високите сметки за ток възмутиха хората в цялата страна. Един от тях реши да вземе нещата в свои ръце.

Росен Миленов нахлу в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и се изправи лице в лице с чиновниците в регулатора, обвинявайки ги в пряко обслужване на корпоративни интереси и монополисти.

Основният му въпрос беше: "Защо българинът плаща златен ток, докато вие пазите монополите?"

Според активиста, КЕВР не функционира като независим регулатор, а като щит за енергийните дружества, които трупат печалби на гърба на най-бедната нация в Европейския съюз, съобщи newsnow.bg.