Ивелин Михайлов: Мафията убива българското общество

Последните консултации при президента Илияна Йотова завършват с “Величие”. На "Дондуков" 2 дойдоха лидерът на партията Ивелин Михайлов, зам.- шефът на ПГ Павлин Петров и зам.-шефката на НС Юлиана Матеева. С тях е и последната среща на държавния глава от поредицата консултации с парламентарните групи.

“За мен и моят екип са важни”, отново подчерта Йотова: “Мисля, че всички са водени от желанието държавата да не спира да работи”.

“Предизвикателствата пред нас са жестоки. Нуждаем се от прозрачност и решение, както и много дълбок и съдържателен разговор. Служебният кабинет трябва да реши темата с изборите -честни и прозрачни. Вие станахте заложник на последните избори. Трябва да решим и как да се стабилизират финансите на страната - цените скачат всеки ден”, каза още Йотова.

“Не очаквам да обсъждаме имена за служебен министър-председател, но вашата позиция е важна. Ще очаквам от вас да чуя вашите препоръки да направим изборите така че да върнем вярата на избирателите”, обърна се Йотова към най-малката партия.

“Благодарим за възможността”, каза председателят на “Величие” Ивелин Михайлов. “Това е момента, в който можем да направим обрат. Най-голяма трагедия е, че обществото не вярва на институциите. 2025 година имаше парламентарни избори и аз споделих, че спряха броенето на бюлетините.

Михайлов припомни как последните парламентарни избори от 27 октомври 2024 г. бяха частично касирани от Конституционния съд. Даде и примери за изборни измами, които забелязал.

“Отново аз сезирах КПК, изнудваха ме, че ако не се съглася да гласувам с Пеевски и Борисов, мои хора ще бъдат арестувани. Хората отново спират да вярват - подмяната на парламентарния вот е нещо, което подменя цялата демокрация”, категоричен е Михайлов.

“Езикът не подхожда на хората в политиката. Това насажда усещане, че държавата мачка обикновения човек. За цените - проблемът не е в еврото, проблемът е в липсата на конкуренция. Когато няма конкуренция, имаме все по-високи цени. Хората не вярват на нищо, което се случва. Партиите са готови всеки път да подкрепят дадена манипулация, а те се правят всеки ден в НС”, каза още Михайлов.

“Никой не разследва престъпниците и купувачите на гласове”, каза още лидерът на “Величие”.

“Задача на всяка партия, която иска да се разграничи, е да изговори тези неща. Политиката може да се крепи на истината, една държавност се крепи на истината. При избора на служено правителство е да покаже със своите действия, че това правителство не е договорено, а ще извади истината и по този начин хората ще се успокоя. Хората се самоорганизират, когато няма държава”, каза още Михайлов.

“Мафията убива българското общество. Аз вярвам във Вашия избор и че ще направите най-доброто за българския народ. Вярваме във Вашия избор и сме готови да работим с Вас”, каза в заключение Михайлов.