Българин ще изтърпява у нас присъда от 12 г. за опит за убийство в Германия

Български гражданин, осъден от германските власти за опит за убийство и изнудване на бившата си съпруга, ще изтърпява наказанието си в България. Апелативният съд в Бургас потвърди решение, с което у нас е призната и приета за изпълнение присъдата на Тихомир В., постановена от Областния съд в град Швайнфурт, Федерална република Германия, съобщиха от съда.

Тихомир В. нападнал бившата си съпруга в средата на юли 2024 година на автобусна спирка извън град Швайнфурт. Мъжът се приближил до нея, въоръжен с шлосерски чук, като отправял смъртни заплахи и ѝ нанесъл множество удари по главата. След нападението я сложил в багажника на автомобила си и потеглил към града. Органите на реда задържали нападателя след сигнал от свидетел, който проследил автомобила.

Месец преди инцидента мъжът е упражнявал натиск и е отправял заплахи към пострадалата заради съдебни разходи. В Германия българинът е признат за виновен в опит за умишлено убийство в съвкупност с тежка телесна повреда и изнудване, придружено с употреба на насилие.

Наложено му е едно общо наказание лишаване от свобода за срок от 12 години и 6 месеца. Апелативният съд в Бургас е определил първоначален строг режим за изтърпяване на наказанието. Решението е окончателно, предаде БТА.