Предстои Илияна Йотова да обяви кой ще е служебен премиер

След консултациите с парламентарните партии, които приключиха вчера, предстои президентът Илияна Йотова да прецени на кого ще възложи да състави служебен кабинет.

В рамките на процедурата през последните две седмици държавният глава разговаря първо с всички 10 възможни кандидати, от които може да избере служебен министър-председател, а след това се срещна и с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

"Предстои посочването на кандидата за служебен министър-председател, което ще се случи буквално в следващите дни", обяви Илияна Йотова вчера в края на консултациите с парламентарните групи.

Петима от възможните кандидати вече потвърдиха пред президента, че са готови да организират изборите. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместниците му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

След като избере кандидат, Йотова ще му връчи мандат за съставяне на служебен кабинет. Номинираният ще трябва да представи състав на правителство, което президентът да одобри.

От указа на държавния глава за назначаване на временно правителство зависи и кога ще са изборите за 52-ро Народно събрание. Възможна дата е 19 април, което означава, че служебният кабинет би трябвало да бъде назначен до 19 февруари, за да организира изборите в двумесечен срок.