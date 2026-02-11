Два законопроекта предлагат пълна забрана на никотиновите паучове

Пълна забрана за разпространение и продажба на никотинови паучове у нас предлагат от парламентарната група на БСП и депутати от "Демократична България" с два отделни законопроекта. Предложенията ще бъдат разгледани на първо четене в комисията по икономическа политика, съобщи БНР.

Никотиновите паучове представляват малки торбички, които се поставят в устата и отделят никотин чрез смучене. Разпространени са сред младите хора, а употребата им може да доведе до кратък, но силен стимулантен ефект, придружен от замайване, гадене, сърцебиене, посочват депутати от БСП, които са вносители на едното предложение за пълната им забрана у нас.

В законопроекта е заложено вече пуснатите на пазара продукти да продължат да се продават до изчерпване на количествата, но не по-късно от 2 месеца след влизане в сила на забраната.

Според мотивите на депутатите от "Демократична България" у нас липсва законова регламентация на никотиновите паучове, които не съдържат тютюн и не попадат под контрола на здравното министерство или други органи.

Върху опаковките им е указано, че са забранени за продажба на лица под 18 години, но се разпространяват свободно сред младежите в магазините за алкохол и цигари, както и онлайн. В същото време създават рискове, като развиване на зависимост, повишено кръвно, сърдечни проблеми.