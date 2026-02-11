Икономист: В големите градове има голям брой жилища, които няма кой да купи

Все повече българи се въздържат да купуват жилище и кола или да правят ремонт в следващата една година, показват данните на НСИ от наблюдението на потребителите за януари.

"Нормално е в момента българските граждани да бъдат по-предпазливи в началото на финансовата година. В страната ни, заради политическата нестабилност, заради постъпването на еврото, заради постоянното говорене за инфлация, хората получават информация, че ни очаква криза. Това са неправилни съобщения", каза икономистът от Софийския университет доц. Косьо Стойчев в "България сутрин".

С влизането в Еврозоната държавата ни попада в "онзи тип финанси, в които трудът става все по-скъп, без повишаване директно и гарантирано на производителността на труда", изтъкна гостът и даде пример:

"Ако вие сте собственик на кафене и сте произвеждал през 2025 г. 1000 кафета на ден, и днес пак имате 1000 кафета на ден - и ако сте продавали тези кафета по 2 лв., а сега по 2 евро, ще отчетем, че бизнесът ви е нараснал два пъти, но производителността е все на тези 1000 кафета".

По думите на доц. Стойчев много бизнеси ще се окажат в ситуация, в която заради смяната на валутата икономиката ни ще изглежда по-голяма.

"Това има положителни страни, но има и своите рискове. Държавата се беше ангажирала да не допуска удвояване на цените, но то е факт при много продукти. Основният фокус попадна върху стоките от първа необходимост, но не и тези в периферията", изтъкна той.

Икономистът подчерта пред Bulgaria ON AIR, че в големите градове има немалък капацитет свободен брой жилища, които няма кой да купи.

"Вече е налице в страната студен резерв. Хората, които имат нужда от жилище, те ще си закупят и в новите условия. Ще изчезне шумът, който беше: "Сега е моментът да инвестираме средства, иначе инфлацията ще ги изяде". Инфлацията се увеличава. Ще се увеличава и финансовата тежест. Частният сектор също ще реагира. Ако средната заплата беше 2530 лв., сега ще бъде конвертирана в 1300 евро. Тези пари за около година и половина трябва да достигнат поне 2000 евро", анализира доц. Стойчев.

Той прогнозира появата на диференциация между квалифициран труд и по-ниско квалифициран труд.

"Българското общество се захранва със страховете. Лесно ги консумираме - за дестабилизация на ЕС, на икономиката. Това ще се разсее, ако страната ни след изборите се стабилизира. Нито един политически субект няма интерес от стихваща и затихваща икономика, която постепенно да вкарат в рецесия", смята доц. Стойчев.